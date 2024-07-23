Gucci馬銜鍊珠寶擄獲時尚男女　經典造型與包鞋配成套

▲GUCCI歡慶Horsebit馬銜鍊珠寶系列問世20周年，推出黃K金項鍊101,800元。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Gucci經典元素之一馬銜鍊，最初是在1940年代末由品牌一位工匠在筆記本中繪製出來，反映Gucci對馬術的熱愛，此設計於1950年代成手提包、腰帶、小型皮件的最佳裝飾，並於1953年問世的馬銜鍊樂福鞋上亮相，時至1970年代，馬銜鍊首次出現在手鍊及腕錶上，並於2004年推出同名珠寶系列，今年歡慶Horsebit珠寶問世20周年，再推黃K金與玫瑰金鑲鑽珠寶，中性設計讓時尚男女都能時髦一下。





▲GUCCI Horsebit馬銜鍊珠寶系列風格中性，男女皆宜。

Gucci Horsebit系列新作黃K金系列包含兩條項鍊、兩條手鍊、一枚戒指及兩副耳環，當中手鍊有柔軟的雙鍊設計、開口手環與採用互扣馬銜鍊元素的變化版本；玫瑰金款式則點綴美鑽，包含項鍊、細鍊與馬銜鍊圖案手鍊兩款，以及單環耳環，都是高辨識度的設計。





▲GUCCI Horsebit馬銜鍊黃K金手鍊，92,600元。

▲GUCCI Horsebit馬銜鍊玫瑰金戒指，43,900元。

以馬具起家的愛馬仕（HERMÈS），從時尚配件到珠寶都與此核心概念緊密相扣，1927年從馬術精神汲取靈感打造Filet de Selle手鍊，成為品牌首款珠寶作品，自此從駿馬頭像到馬銜、鞍具和寵犬項圈，都為珠寶系列增添玩味，熱門的Collier de chien玫瑰金手環即是受寵物環圈啟發，點綴立體鉚釘展現個性美。





▲愛馬仕Collier de chien玫瑰金手環，264,300元。（圖／翻攝愛馬仕官網）