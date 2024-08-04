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為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動

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▲▼ 為愛奮不顧身的3大星座 。（圖／翻攝IG）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些人一遇到感情就容易理智線斷裂，愛情至上，就像飛蛾撲火般，可以為愛付出所有，就算旁人勸說也聽不進去。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開在感情中最容易奮不顧身的星座Top 3，尤其冠軍付出再多都心甘情願，還容易自我感動。

▲▼ 會為愛奮不顧身的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：牡羊座

愛情對牡羊座來說就是一種止不住的衝動，他們在感情裡是勇敢的戰士，能為愛捐軀。通常牡羊是頭腦清醒與熱情澎湃兼具的類型，但當他們深陷感情中時，就像個瘋子，一旦愛上了就願意為對方付出一切，失去自我也在所不辭，在那個當下愛情是最重要的事，常常是過了那場戀愛的亢奮後才會意識到自己有多傻。他們可能事後會感到後悔，但他們衝動時的愛是盲目又炙熱的，誰也拉不住。

▲▼ 會為愛奮不顧身的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：雙魚座

雙魚座其實是很聰明的星座，他們的聰明在於能直接看穿事情的本質，並且了然於心，但一旦碰上愛情，別說睜一隻眼閉一隻眼，他們甚至可以兩眼全閉，不顧一切地裝瞎。其實理性上雙魚是可以分析真相的，但他們遇到愛情就會拋棄理性，為了愛情做什麼都行，感性爆棚的結果就是明知可能會受到傷害，也會心甘情願任對方擺佈。

▲▼ 會為愛奮不顧身的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：獅子座

獅子座會一頭栽進自己想要的愛情裡面，他們的愛不需要經過任何人同意，包括他們愛上的人，他們會認為「我的浪漫我知道就好，其他人不懂也沒關係」，對獅子來說，如果需要付出許多才能成就愛情，他們也心甘情願。在付出的過程中，他們會有一種英雄主義式的快樂和自我感動，雖然他們不會說出口，但他們的行動就是在表達，希望自己在愛情中能被相同的方式愛著。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 談戀愛, 牡羊, 雙魚, 獅子

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