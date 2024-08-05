「三明治底妝法」打造超親膚磁鐵　牢牢抓住粉底吸附出油

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

底妝就宛如一個蓋房子的工程，需要一步步，從妝前保養、打底、底妝每細節都慎選使用，才能讓整個妝容完美一整天；benefit首席美妝師安安就分享「三明治底妝法」，將粉底夾在控油單品中間，就像是完全防護油脂的高壓艙，維持一整天無油光美肌。

【夏季三明治底妝法】



STEP 1：想要底妝持久，油水平衡是關鍵，先用水潤的「底妝小磁鐵」嘖嘖稱齊柔焦特霧毛孔隱形露，水精華的質地全臉「畫圓」上妝，幫精華更好的在肌膚形成保護薄膜。

STEP 2：接著可以使用底妝，全臉輕輕塗抹，可以搭配美妝蛋或是海綿輕拍均勻。

STEP 3：然後使用「油光小剋星」嘖嘖稱齊柔焦特霧蜜粉，僅「垂直按壓」在全臉，可以讓妝容更加穩固持久。

【推薦單品】

＃benefit 嘖嘖稱齊柔焦特霧毛孔隱形露，0.75ml、售價1400元

以超活潑美式風格吸睛的benefit，憑藉嘖嘖稱齊毛孔隱形露風靡全球，8月再度針對出油旺盛的狀況，推出柔焦特霧的控油版本，而且不分膚質、全臉都可以使用，裡面蘊含菸鹼醯胺、玫瑰果萃取物、礦物粉末，可以從最貼膚的層次，幫助肌膚全面補水控油，就像是服貼一張隱形的吸油面紙，從根源抑制油光出沒，讓後續底妝更加牢固持久。

＃PONY EFFECT 水透嫩妝前防護乳，40ml、售價950元

南韓NO.1的「防護乳專家」PONY EFFECT推出過多款水潤保濕的單品，其中「小金管」水透光妝前防護乳更是年銷售破10萬支的神級單品，8月再度重磅加碼水透嫩妝前防護乳，粉膚色調超適合亞洲女孩，潤色、控油、妝前、防曬4in1，一抹提亮完美膚色，同時又可以柔焦毛孔，AI磁妝科技粉體運用含有負離子吸附底妝正離子，把後續粉底緊緊抓牢。