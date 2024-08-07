煥白肌膚必選成分維他命C　15%超高濃度「珍珠霜」有感提亮

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

A醇是近年保養品界很熱門的成分，主要攻略抗老層面，而肌膚白皙則是由維他命C與複合酸類霸屏，能帶給肌膚最高效的光澤透亮，最近更是有不少新品，想要把握最後的夏天可不能錯過。

＃MEDITHERAPY 維他命冰肌亮白乳霜，售價959元

維他命C一直都是很具代表性又穩定的保養成分，主攻提亮，精選英國產的15%高含量純維他命C，這款乳霜擁有超強的抗氧化力，輔以維他命E誘導體可以增強效能，乳霜裡面有一顆顆濃縮膠囊，就像是珍珠一樣，可以與基底凝膠按照不同比例混合使用，膠囊越多滋潤度越高，1：1任何膚質都可以適用。

＃FANCL 光透勻淨夏季限量套組，優惠價2900元

在季節才會限量發售的套組，是很多FANCL粉絲每年最期待的事情，今年集結軟膜、定妝噴霧、水凝露、防曬露、精華液與面膜，從每一個美膚的步驟都選用無添加溫和高效成分，從清潔、保養到上妝，都可以沒有後顧之憂的打造出明亮白皙的光透感美肌。

＃BIO UP 377光采美白安瓶，售價3280元

採用高純度99%的德國專利377亮白成分，結合拋光酵母、維他命C糖苷、菸醯胺等7種美白成分，搭配經典雞尾酒專利配方，可以幫助肌膚煥亮光采，並且選用鶴岡市的「庄內米」萃取成分，可以有效提升肌膚防護力。

＃寵愛之名 杏仁花酸煥膚精華7%，售價880元

將煥膚作為日常保養，濃度絕對不能太高，透過溫和的調理老廢角質，可以讓後續保養吸收效果更好，同時達到透明感，同時可以幫助肌膚改善油光粉刺問題，即使是比較乾性、敏感膚質，也不容易出現脫皮乾燥的問題。