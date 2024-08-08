超怕卸妝水爆在行李箱？超聰明美膚小物終於不用提心吊膽

記者李薇／台北報導、攝影 圖／addict.tw IG、品牌提供

暑假已經過一半，還沒出遊的你是不是期待新的旅程，想要輕鬆出行，聰明選擇行李很重要，以下就分享多款適合旅行的美妝好物，減輕負擔又不用提心吊膽。

＃ORBIS 雙重酵素潔顏粉-炭吸附版，售價550元

行李眾多最怕互相擠壓，尤其是液體如果破裂灑得到處都是，玩樂的好心情絕對消失殆盡，比起液態的洗卸，乾式的潔顏粉更好攜帶，大瓶包裝帶出門很輕巧，分裝起來更簡便，份量不用多就可以起出大量泡沫，真的是居家、外出都很實用的好物，2015年上市賣破669萬瓶的雙重酵素潔顏粉，不僅可以溫和調理毛孔粉刺，炭微粒成分添加，吸附油脂超有感，洗完秒清爽。

＃A’ddict艾緹 固體香水 Naked Musk 103，30ml、售價1040元

南韓潮流無酒精的香氛品牌A’ddict艾緹近年在年輕人族群很受歡迎，其中，非常特別的固體香水，透明乳液狀的質地，僅使用單一香調製成，所以可以與任何香水疊擦，不僅單用就有香味，疊擦更可以增加香水的持久度，而且能夠更融合出自己身體的味道，隨時補香都很方便，而且因為長得很像護手霜，所以偷偷增添迷人氣息不容易被發現，是人人都可以學起來的小心機。

＃伊麗莎白雅頓 八小時潤色護唇膏，售價850元

護唇膏是很多人不能缺少的單品，尤其是八小時潤色護唇膏更是許多有品味粉絲無限回購的單品，因為它不僅可以用來護唇，更是超強的萬用棒，像是底妝不服貼、手指指緣乾燥，都可以輕輕沾取塗抹在乾燥的部位，迅速滋潤舒緩，質地夠輕盈，後續疊加氣墊粉餅服貼度激升，用在手上也不會沾得到處都是，簡直就是超好用的萬用棒。