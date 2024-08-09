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對配方絕不妥協的「小眾防曬」！不添加負擔成分　敏感肌幼童都能擦

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

不想跟大家一樣，喜歡探索有趣厲害的小眾單品，那這篇可不能錯過！因為最近就有不少好用防曬，不僅成分很溫和，敏感肌都可以輕鬆使用，重點是質感超好，守護肌膚就靠它們。

＃醉象 礦物物理防曬霜，60ml、售價1200元

醉象,m̄enom̄eno,伊麗莎白雅頓,Dr. Barbara Sturm,防曬,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

在歐美紅透半邊天的醉象是超多年輕人的愛牌，繽紛顏色與可愛包裝，不僅外型很吸睛，內在更是超講求只給好配方，六大不添加精油、矽靈、香精及人工色素、 SLS十二烷基硫酸鈉、化學防曬成分和酒精，絕對是「成分控」的最愛！全物理防曬敏感肌也能用，使用20%氧化鋅、蝦紅素、油溶性維他命C，抵抗光老化，直接用成份說話。

＃m̄enom̄eno Sb 友善全護防曬乳，30ml、售價780元

醉象,m̄enom̄eno,伊麗莎白雅頓,Dr. Barbara Sturm,防曬,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

同樣在成份使用上不妥協的m̄enom̄eno，一直都致力打造不添加負擔成分的美妝產品，2024年終於迎來第一支防曬，不含化學吸收劑的物理防曬，不添加酒精、礦物油、人工色素、矽靈，甫上市就直接海洋友善，可以說是全方面都顧到最好，質地輕盈透氣不悶熱，輕鬆就可以在肌膚打造防禦膜，幼童都能夠使用。

＃伊麗莎白雅頓 艾地苯全能智慧防禦乳，40ml、售價2800元

醉象,m̄enom̄eno,伊麗莎白雅頓,Dr. Barbara Sturm,防曬,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

艾地苯系列可以說是伊麗莎白雅頓旗下最頂級，除了膠囊保養，這系列更是粉絲們都口耳相傳的大推好物，其中，防禦乳擁有潤澤的質地，不需要妝前也可以有保濕效果，淡雅的潤色完全不假白，而且超輕薄的質地讓人完全難以想像是100%純物理性配方，更是添加高效抗老經典艾地苯，可以在塗抹於肌膚的同時，全天候美膚。

＃Dr. Barbara Sturm 抗UV防曬精露，30ml、售價4800元

醉象,m̄enom̄eno,伊麗莎白雅頓,Dr. Barbara Sturm,防曬,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

來自德國的Dr. Barbara Sturm向來以醫學作為基礎，僅用正確、好的成分，打造守護肌膚的單品，獨特滴管式的防曬，帶給肌膚細緻光澤與滋潤感，體驗過它的質地，真的用過就回不去，經典馬齒莧萃取、肌肽、油溶性維他命C等，幫助肌膚抗氧化，同時舒緩鎮靜，防護與保養雙管齊下，為肌膚打造最強抗老防線。

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關鍵字：

醉象, m̄enom̄eno, 伊麗莎白雅頓, Dr. Barbara Sturm, 防曬, 彩妝, 保養

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