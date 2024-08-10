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「旅行時刻有我陪在身旁」七夕精選時髦箱包　自用送人都好體貼

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

為情人節製造浪漫，「旅行時刻都有我守護在身旁」，質感的箱包作品是很實用又貼心的禮物，不只是送給心儀的對象，自己入手也好有儀式感，以下就分享多款極具機能又美型的作品，當然要立刻收起！

＃BRIC’S X系列輕量款尼龍行李箱，28吋、售價11040元

BRIC’S,American Tourister,行李箱,旅行包,時尚,。（圖／品牌提供）

源自於「時尚之都」米蘭的精品箱包品牌BRIC’S從創立至今已有70年歷史，時尚配色與高級用料，一直深受很多人喜愛，其中，X系列輕量款尼龍行李箱可回收環保材質，一體成型的支架結構，搭配高級橡膠輪胎滑順靜音，繽紛的色彩更是外出旅行吸睛的視覺重點，而且非常輕盈耐用，超適合愛狂買掃貨的人，即使是女性也不會拉不動。

＃American Tourister CURIO 28吋可擴充行李箱，售價9800元

BRIC’S,American Tourister,行李箱,旅行包,時尚,。（圖／品牌提供）

以復古黑膠展現美式風格，打破總是方方正正的行李箱，推出極具潮流感的CURIO系列，筒型的設計搭配上條紋設計，不管是黑紅或橘藍的繽紛撞色，都很有個性態度，而且收納空間超大，完全不受限，內建磁扣式束衣帶一碰即扣，箱內分隔板可捲起固定，內附兩個弧形拉鍊盥洗包，讓收納更靈活。

＃BRIC’S X系列旅行袋L，售價4224元

BRIC’S,American Tourister,行李箱,旅行包,時尚,。（圖／品牌提供）

近年老花類型的設計圖騰，非常受到時尚人士歡迎，BRIC’S也以類似概念推出X系列旅行袋，多彩的花樣設計活潑生動，簡單穿搭拎上它，就可以輕鬆展現出造型重點，特別適合夏季背出門的繽紛風格，應用尼龍材質製作，即使裝入再多東西，也不會重，而且多重背法隨心所欲，超大容量又可以裝下許多必須用品，非常實用。

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關鍵字：

BRIC’S, American Tourister, 行李箱, 旅行包, 時尚

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