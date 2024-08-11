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熟齡更自信！隋棠、小禎的凍齡美膚術　40+完美狀態超越同齡人

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

最近許多品牌紛紛宣告全新代言人的消息，雅詩蘭黛最頂級的白金逆齡系列，也邀請隋棠擔任品牌之友，分享自己逆齡的秘訣，同時也發布一系列美照，只見隋棠一身白色細肩帶洋裝，展現出優雅大氣的風範，相當氣質。

隋棠,小禎,雅詩蘭黛,W.SHOW,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

「我非常注重飲食營養均衡，堅持選擇新鮮天然的原型食材，降低身體積累的負擔；每周固定的有氧搭配無氧運動循環，讓我身心都常保活力能量！」即便已經43歲隋棠仍然維持良好的生活習慣，同時也會享受閱讀、旅行和家人朋友的真摯交流，豐富內心世界，健康自信的走過每一天。

隋棠,小禎,雅詩蘭黛,W.SHOW,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

當然保養也是不能缺少的養護重點，隋棠愛用的白金級黑鑽松露賦活微導金萃與白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，蘊含雅詩蘭黛集團最先進、受到業界肯定的抗老科研，從身心靈到外在肌膚全面呵護，打造細緻緊實的完美光采。

隋棠,小禎,雅詩蘭黛,W.SHOW,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

同樣也是熟齡代表的藝人小禎對於肌膚保養也很有自己的一套，喜愛運動的她擁有健康膚色，但堅持絕不暗沉，美周都會使用一次白淨火山泥膜，深層清潔，她更分享，「如果想要加強，可以平均2到3天局部使用在臉上在意的地方，使用幾次之後，你會發現髒髒的地方變得沒有那麼明顯了」。

隋棠,小禎,雅詩蘭黛,W.SHOW,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

由W.SHOW推出的白淨火山泥膜，一瓶就可以完成清潔與護膚，簡直就是「黃皮橡皮擦」，可以讓肌膚自然散發明亮感，而不是暗沉蠟黃，同時還可以吸附多餘油脂，調理肌膚粉刺、痘痘的問題，毛孔粗大也能夠收斂細緻，特別適合台灣女性使用。

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隋棠, 小禎, 雅詩蘭黛, W.SHOW, 抗老, 保養

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