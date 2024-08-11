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最懂敏感肌的神！把安全放第一　專注無負擔配方的保養品

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代人很多都自認為是敏感性肌膚，加上醫美盛行、外在刺激強烈、作息不正常、保養不當等原因，健康的肌膚也很可能出現問題，因此，成分簡單高效的保養單品，可以說是化妝桌常備必須，隨時守護任何NG肌膚狀態。

＃BIODERMA B3藍繃帶保濕精華，30ml、售價1580元

BIODERMA,舒特膚,醉象,保養,保濕,敏感肌,。（圖／品牌提供）

現代人要的太多，抗老、亮白還要痘痘粉刺都改善，結果肌膚常常負荷不了，爆發更嚴重的問題，其實，關鍵保濕做好，其他項目都可以跟著提升；以安全為基礎的BIODERMA在夏季推出全新B3藍繃帶保濕精華，運用超導水繃帶專利打開肌膚胃口，補充大小分子玻尿酸、高純度B3菸鹼醯胺與維他命E，為肌膚打造水幫浦同時建立強健屏障。

＃舒特膚 全效泡泡潔膚乳，236ml、售價619元

BIODERMA,舒特膚,醉象,保養,保濕,敏感肌,。（圖／品牌提供）

敏感性膚質不能過度清潔，同時又容易刺激，不含皂鹼、酒精、香精、paraben類防腐劑，舒特膚這款全效泡泡潔膚乳更是一按即起泡，低敏配方溫和上臉部刺激，同時可以帶走多於髒污與油脂，搭配維他命B3、維他命B5、保濕甘油、舒緩蘆薈的成分，洗完也不會乾燥緊繃，讓肌膚狀態更健康，再也不怕洗臉更乾燥。

＃醉象 水飽飽維他命B5保濕精華，50ml、售價1650元

BIODERMA,舒特膚,醉象,保養,保濕,敏感肌,。（圖／品牌提供）

總是用成分呵護肌膚的醉象風靡歐美年輕族群，堅持不添加精油、酒精、矽靈、化學防曬成分、香精/人工色素、SLS十二烷基硫酸鈉的理念，讓人每一次選購都能安心使用，其中，水飽飽維他命B5保濕精華更是經典明星商品，添加維他命原B5、鳳梨神經醯胺成分，可以帶給肌膚滿滿的保濕力，同時散發澎潤飽滿光澤，甚至可以與任一旗下單品混合使用，相容性超高。

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關鍵字：

BIODERMA, 舒特膚, 醉象, 保養, 保濕, 敏感肌

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