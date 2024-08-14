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邵雨薇「偶爾」逼人幫拍美照　帶VALEXTRA編織包出門配3台相機

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記者林明瑋／台北報導

最近不少藤編包、拉菲草包，把輕鬆的度假心情拉到滿，創立於1937年的義大利頂級皮具品牌VALEXTRA，則是用柳條編織結合皮革，讓經典的Iside包既優雅又悠閒，邵雨薇拿著柳條編織包，認為很適合出遊、去海邊：「我出門會帶2、3台相機，這個包容量蠻大，可以放一台小的，我再背一台大的。」會逼迫朋友幫忙拍美照嗎？她停頓幾秒笑說：「看情形，偶爾還是會啦，出去玩當然會想留下紀念啊！」

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇拎著VALEXTRA Iside Mini柳條編織包。（圖／品牌提供，以下同）

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）
▲Iside系列新包款，以對比配色、刺繡工法展現工藝。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）
▲紅陶色Iside包。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）
▲霧霾藍色Brera包。

VALEXTRA具代表性的Iside系列，設計靈感來自建築，線條相當洗鍊，2024秋冬除了柳條編織，也運用帆布搭配皮革與寬背帶，吐露休閒氣息，也有講究的對比色拼接或刺繡花朵款式，讓低調奢華有更深一層的表現方式。靈感來自日本的糯米糰Mochi包是全新款式，包如其名，輪廓簡單柔軟，看起來小巧其實容量很足夠，並有長背帶可變化背法，染上低調易搭黑、白、灰色，極具實用性。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）

▲全新推出的Mochi包廓形柔和、皮質柔軟，實用性很強。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）
▲包款以帆布與皮革結合，搭配寬版背帶增添休閒感。

邵雨薇外出必備2至3台相機，如果帶的是小包，就把相機背在身上，她說：「通常會帶一台一般的數位相機、一台小的傻瓜底片機，可能再背一台大的底片或數位相機。」最近很適合帶編織包出門，她說：「我會找一些編織的單品，例如帽子，很適合在海邊拍照。」她表示現在不怕曬太陽，但會注意時間，不要過度以免造成傷害，「小時候比較怕曬，現在覺得曬太陽是吸收能量的時刻。」

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇拿著VALEXTRA全新Milano羊絨米包，相當輕鬆自在。

消暑除了去海邊，更簡單的就是來一支冰淇淋，VALEXTRA與同樣來自義大利的百年巧克力品牌Venchi合作，在Sogo敦化館的VALEXTRA專門店推出期間限定冰淇淋車，即日起至8月22日，只要現場加入Valextra LINE官方帳號，並於社群發布限時動態打卡、標記品牌，就能兌換義式冰淇淋。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）

▲VALEXTRA與Venchi合作，在專門店前推出期間限定冰淇淋車。

【更多2024秋冬包款】

BLAENCIAGA

繼造成一包難求盛況的Rodeo包後，BLAENCIAGA秋冬再以洛杉磯豪華住宅區Bel Air為名推出包款，採用天然粒紋皮革搭配經過軟化的納帕山羊皮革襯裡，結構性強又有鬆弛感，已經有不少名人帶著它到處走，準備稱霸大包界。

Bel Air系列以鏤刻Logo的金屬扭鎖搭配兩條皮革扣帶為標誌，Carry-All托特包名符其實，有3種尺寸，容量都夠大，包身前方的3個翻蓋口袋相當吸睛，可以隨興地打開或閉合，腋下包則有兩種尺寸，線條俐落簡約，搭配可調整長度的肩帶，很適合日常。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）

▲金卡戴珊手上的正是BALENCIAGA Bel Air托特包。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）
▲BALENCIAGA Bel Air托特包245,000元（左）、169,000元（右）。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）
▲BALENCIAGA Bel Air腋下包，115,000元。

DIOR

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為2024秋冬打造了全新的Dior Groove包款，圓潤的波士頓包型有點復古又顯得俏麗，品牌大使Jisoo日前帶著Groove包遊巴黎，在包包上掛了絨毛吊飾，相當可愛。

Dior Groove包有3種尺寸，並附有長背帶，可轉換不同的使用方式，材質包括Dior Oblique提花搭配小牛皮，或是皮革材質的Macrocannage大型籐格紋、Graphic Cannage籐格紋款式，各有特色，包包上還有一個亮點，便是鍍金掛鎖與裝飾著星星圖案的鑰匙皮套，小細節充滿巧思，令人一眼愛上。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）

▲日前Jisoo拎著Dior Groove包遊巴黎，包包上掛著可愛吊飾。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）
▲Dior Groove 20黑色籐格紋小牛皮包，110,000元。

▲VALEXTRA邵雨薇。（圖／品牌提供）
▲Dior Groove 20 Oblique提花小牛皮包，98,000元。

►2024年台灣零售市場報告　「價漲量跌」與「務實消費」成主流趨勢

►潔西卡拎愛馬仕迷你凱莉包遊羅馬　住寶格麗飯店好享受

 

關鍵字：

邵雨薇, VALEXTRA

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