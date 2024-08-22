100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

▲柯佳嬿出席TASAKI 70周年Floating Shell特展，與ASIC聯名的球鞋、珍珠裝飾的耳機都是亮點。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI跳脫框架、讓珍珠變得年輕有個性，歡慶70周年陸續在全球多個城市舉辦Floating Shell特展，現在也到了台北，許多限定商品都是展覽期間限定，在TASAKI的世界裡，一切只有更狂，與ASICS攜手打造的限量版阿古屋珍珠運動鞋，最高身價達100萬元，令人驚嘆，而與藤本樹作品《鏈鋸人》聯名的珠寶，則讓漫畫迷愛到心坎，柯佳嬿相中墜飾可轉換為耳骨夾的項鍊，認為很適合老公坤達，還笑稱夫妻可以共用：「他拿耳骨夾去戴，我戴空項鍊，自己再加其他墜子。」

▲TASAKI X 藤本樹《鏈鋸人》墜鍊可拆卸成為耳骨夾，純銀款50,000元（左）、18K黃金款113,000元。





▲TASAKI 70周年Balance Neo耳機，67,500元（左）、Danger Fang耳機，60,000元（右）。

70歲生日要大肆慶祝，TASAKI與不同領域的合作激發多樣火花，你應該沒想過耳機上有珍珠？TASAKI將珍珠整齊排列的Balance Neo系列，以及金屬利齒與珍珠為標誌的Danger Fang系列，與有線耳機結合，戴上彷彿耳飾，很有效果，柯佳嬿大讚是意想不到的作品，「聽音樂的時候，好像耳朵上還有一個飾品的感覺」。耳機本體由鋁製成，採用直徑10毫米的動圈驅動器，品質相當講究。

▲《鏈鋸人》帕瓦墜鍊運用18K櫻花金及淡水珍珠打造，87,500元。



▲TASAKI X 藤本樹《炎拳》18K櫻花金與南洋珠墜鍊，50,000元（左）、《預言的那由多》墜鍊為18K黃金與阿古屋珍珠，72,500元（右）。



▲TASAKI X 藤本樹《預言的那由多》戒指，95,000元（右）、18K黃金與阿古屋珍珠頭飾，300,000元。

2022年TASAKI曾以日本人氣漫畫《鏈鋸人》為靈感推出珠寶，今年祭出第二彈，帕瓦項鍊以18K櫻花金與淡水珍珠打造，特色當然是帕瓦的紅色尖角，柯佳嬿喜歡的項鍊有純銀與18K黃金兩種款式，搭配阿古屋珍珠重現漫畫精髓，墜子可卸下成為耳骨夾，兩用設計相當討喜，此次並加碼聯手藤本樹另兩部作品，以18K櫻花金與南洋黑蝶珍珠打造的《炎拳》項鍊材質獨特，描繪出主角阿格尼的臉龐，《預言的那由多》除了戒指、項鍊還有頭飾，戴上彷彿頭頂有兩個小金角，正是那由多的樣貌。

▲TASAKI與ASIC聯名的藝術之作，由超過1千顆阿古屋珍珠編織覆蓋成珍珠面紗，身價不凡，1,000,000元。

▲TASAKI與ASIC攜手打造標誌性的Danger系列運動鞋，578,000元（由上至下）、Balance系列運動鞋，603,000元。



▲TASAKI Danger Fang運動鞋，37,500元（左）、Balance Signature運動鞋，40,000元（右）。

想知道100萬元的球鞋是什麼模樣？TASAKI告訴你！聯手ASICS的限量版運動鞋，以紅遍全球的GT-2160為基礎，鞋墊印有珍珠圖案、融入TASAKI原創色彩，吸睛重點是鞋面上的裝飾，收藏品等級的Art Piece運用超過1千顆阿古屋珍珠編織成面紗，覆蓋於球鞋，華麗非凡，60萬元左右的Luxury系列從標誌性的Balance和Danger系列得到靈感，發想出瀑布般的珍珠流蘇、多條串鍊裝飾，若要日常一些，Signature系列在鞋帶上裝飾珍珠，平時穿出門也沒問題。

▲TASAKI Balance Luxe太陽眼鏡華麗有特色，是收藏品等級，500,000元



▲TASAKI Danger太陽眼鏡，325,000元（左）、Balance Signature太陽眼鏡 ，250,000元（右）。



▲TASAKI與EYEVAN打造適合日常佩戴的太陽眼鏡，以鈦珍珠裝飾，36,300元（左）、35,000元（右）。

要價50萬元的眼鏡同樣是收藏品等級，TASAKI與日本眼鏡品牌EYEVAN合作，Balance Luxe用阿古屋珍珠取代鏡片顛覆想像，親民款則是以鈦金屬與塗層製造的鈦珍珠裝飾，有膠框、金屬框、貓眼鏡片、圓形鏡片等不少選擇，夏日遮陽之外，也是絕佳的造型幫手。

▲柯佳嬿戴的TASAKI Balance Arm系列項鍊，2,250,000元。



▲TASAKI Balance Arm系列耳環，550,000元。

TASAKI也為品牌70周年推出許多珠寶新作，Balance Luxe Diamonds Pave系列以7顆珍珠為一組直線排列，組合成幾何圖案，柯佳嬿佩戴的Balance Arm系列項鍊，連結部分相當靈活，更添生動效果，她說：「這條項鍊看起來好像有點誇張，但如果穿黑色高領把它戴在外面也很適合，很簡單又很特別。」

Floating Shell特展在台北信義微風的TASAKI門市登場，展期至9月10日，無論你是墨鏡控、球鞋迷、漫畫迷、珍珠迷，或是想知道珍珠能有多麽無限的想像空間，都值得前往一探究竟。

▲超模Gemma Ward佩戴TASAKA為70周年設計的Balance Build系列。



▲TASAKI balance build系列18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，325,000元。

【更多華美珠寶】

TIFFANY & Co.

2024 Blue Book高級珠寶系列正在師大美術館展出至8月23日，參觀採預約制，有將近600件、總值超過110億元的珠寶登場，氣勢不凡，其中60件為Tiffany Céleste蒼穹萬象夏季作品，致敬品牌傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的想像力，以及他對神秘宇宙的熱愛，例如石上貓頭鷹，重新詮釋了尚史隆伯傑經典的石上鳥，透過蛋白石、坦桑石和月光石，描繪貓頭鷹在星空下棲息於寶石上的姿態。

全場身價最高為5.9億元、1.09克拉長方形改良明亮式紫紅鑽石戒指，十分罕見珍稀，而全場工藝最複雜，是Iconic Star星夜如夢系列中的一條項鍊，鑲嵌7顆逾90克拉藍色風信子石、400克拉不規則海水藍寶、珍珠母貝與鑽石項鍊，由於海水藍寶形狀不規則，因此製作時必須小心謹慎，如拼圖般組裝細部零件，再手工鑲嵌調整，才能完美呈現夜色、星辰美景。

▲Tiffany 2024 Blue Book高級珠寶作品正在師大美術館展出至8月23日，規模盛大。





▲1.09克拉長方形改良明亮式紫紅鑽石戒指，身價高達5.9億元。





▲Iconic Star星夜如夢系列項鍊，鑲嵌7顆逾90克拉藍色風信子石、400克拉不規則海水藍寶、珍珠母貝。





▲石上貓頭鷹致敬TIFFANY經典石上鳥，3件皆已由台灣藏家收藏。





▲珍珠石上鳥，以鉑金與18K玫瑰金鑲嵌1顆逾23克拉巴洛克天然海水珍珠，粉鑽，紅寶石及鑽石。

CHAUMET

甫結束在台展覽的CHAUMET年度頂級珠寶系列Chaumet en Scène，以表演藝術為主題，將音樂、舞蹈、魔術轉化為絢麗珠寶作品，透過混合重複性的圖案構成獨特節奏，優雅又充滿律動感。

音樂以藍寶石與鑽石的二重奏形成和諧共鳴，或是不同切割鑽石的流暢線條，也有加入祖母綠的華麗協奏曲，舞蹈可能是藍碧璽和紅碧璽的熱情探戈、錫蘭藍寶石與鑽石的當代芭蕾，或是紫色剛玉翩然的搖擺舞，而充滿驚喜的魔術，則用錯視、收緊和扭轉等多樣工藝手法，展現引人入勝的魔幻魅力。

▲Harmonie藍寶石鑽石項鍊，靈感來自音樂，流暢的線條彷彿悠揚旋律。





▲以探戈為主題的美麗項鍊，運用梨形和枕形切割的不同顏色碧璽交替排列，彷彿一對舞伴正在演出。





▲紫色剛玉與鑽石手環，呈現搖擺舞的活力。





▲受樂曲啟發的項鍊，彷彿沿著胸頸曲線點綴澄澈音符。