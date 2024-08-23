莫內博物館級《睡蓮》登拍賣會　估價8.1億元起

▲莫內名作《睡蓮》將於9月26日在香港The Henderson舉行的首場二十及二十一世紀晚間拍賣中亮相，估價約819,300,000元起。（圖／佳士得提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司佳士得（CHRISTIE’S）將於9月26日於香港The Henderson舉行首場二十及二十一世紀晚間拍賣，亮點之一是印象派大師莫內（Claude Monet）約1897至1899年間的鉅作《睡蓮》，是他定居法國吉維尼後最早的作品之一，其他4幅《睡蓮》作品分別由巴黎馬蒙丹莫內美術館、洛杉磯郡立藝術館、鹿兒島市立美術館和羅馬國立當代藝術博物館珍藏，此次現身拍賣會之作由一位顯赫私人收藏家委託，估價逾8.1億元。

佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術類別主管Cristian Albu表示：「此作是莫內首個《睡蓮》系列中極少數仍由私人珍藏的作品之一，同組創作的半數作品已由知名美術館納入珍藏，有幸能向亞洲藏家展示這幅曠世鉅作，滿足藏家對頂級西方藝術傑作日益殷切的購藏需求。」此作品最具特色是消失的地平線，成功將觀眾目光帶到池塘的中央，感受池水、大氣和光線之間不斷變化的關係。

▲富藝斯11月25日香港現代及當代藝術晚間拍賣焦點為常玉作品《曲膝仰臥裸女 II》。（圖／富藝斯提供）

富藝斯（Phillips）將於11月25日在香港舉行的現代及當代藝術晚間拍賣秋季拍賣，焦點之作則是常玉於1950至1960年代所繪的《曲膝仰臥裸女 II》，此作品於1995年在台北國立歷史博物館舉行之《雙玉交輝：常玉潘玉良畫展》及2001年在同一博物館舉行的《鄉關何處- 常玉的繪畫藝術》展覽中展出，是巴黎藏家艾立克愛德華醫師珍藏超過40年的鉅作，也是法國私人珍藏中少數的常玉大尺幅裸女作品。