fb ig video ETtoday search mobile

淺眠易醒　睡眠中斷用5招「再睡回去」

>

▲▼失眠,睡覺,賴床。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲睡眠中斷有5個方法讓你睡回去。（圖／Unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

大部分人都有睡覺時被中斷或從突然醒來，感到懊惱的經驗，尤其淺眠的人很容易受到周邊干擾，導致常睡睡醒醒，影響白天的精神，而醒來時想嘗試繼續睡下去，卻時常受到阻礙，有5種方式讓你有較高機率能「重回夢鄉」。

不要看時間
很多人突然醒來，第一個動作就是找時鐘看現在幾點了，建議不要這樣做，因為就等同下意識提醒大腦還剩多少睡眠時間，到時只會讓心情更緊張、壓力更大，反而愈來愈清醒。建議把鬧鐘放遠一點，不要馬上去看時間。

▲鬧鐘,失眠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲急著看時間反而壓力可能更大。（圖／Pixabay）

持續深呼吸
使用腹式呼吸法，吸氣時肚子變大，吐氣時肚子縮小且緩慢悠長，身體跟心情會慢慢感覺放鬆，且緊繃的肌肉也會一併緩和下來，專注在呼吸上，盡量不要胡思亂想。

讓房間維持陰暗
若只是剛醒來，維持房間陰暗的狀況，不要立即點亮床頭燈，感受你的身體是否在流汗，判斷是否因為太熱而造成睡眠中斷，若流汗狀況明顯建議把睡衣脫掉，直接裸睡，或開啟電風扇、冷氣等將房間溫度降低。

▲睡覺,白噪音。（圖／翻攝PEXELS）

▲維持陰暗的環境，把心思放在呼吸上。（圖／Pixabay）

不要使用電子用品
既然已經醒了，就看手機上網、打發時間，這舉動會讓你愈來愈清醒，因為螢幕裡的藍光會刺激大腦，讓身體以為已經天亮了。

▲IG、手機（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不要看螢幕打發時間。（圖／Pixabay）

持續未入睡就下床
然而，一切的方法你都試過，也平靜的進行一段時間的深呼吸，但仍然無法入睡，就乾脆離開床，移動到另一個空間進行緩和的活動，切記不要看手機或開電視，看書本的一個章節、找張紙著色或是聽首輕柔的音樂，不要強迫自己一定要睡著，這樣可能會適得其反。

▲閱讀,平靜,休閒。（圖／unsplash）

▲離開讓你感到壓力的床鋪，做些不看螢幕的活動。（圖／Unsplash）

關鍵字：

睡眠, 中斷, 入眠, 放鬆, 夢鄉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運

第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

UNIQLO包包6大必買清單！肩背包、編織款好看百搭　百元價全入手

UNIQLO包包6大必買清單！肩背包、編織款好看百搭　百元價全入手

韓劇男神池昌旭要來了！　雷達表大使28日來台停留3天2夜　 早知道早幸福！伊能靜：40歲以後才懂得的「7個人生心法」 看到蝴蝶還是老虎？測試你是否有野心突破現況 耍廢無極限！日本研發「可以穿的懶骨頭」懶人神器走到哪躺到哪 容量不廢精品包經典款TOP 11！LV老花、巴黎世家沙漏包5萬就入手 奧運衝浪金牌選手幸運錶是沛納海　最常戴的潛水錶曝光 勞力士史上首款彩虹圈Daytona現蹤　估價逾1.1億元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面