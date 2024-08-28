淺眠易醒　睡眠中斷用5招「再睡回去」

▲睡眠中斷有5個方法讓你睡回去。（圖／Unsplash）



記者蔡惠如／綜合報導

大部分人都有睡覺時被中斷或從突然醒來，感到懊惱的經驗，尤其淺眠的人很容易受到周邊干擾，導致常睡睡醒醒，影響白天的精神，而醒來時想嘗試繼續睡下去，卻時常受到阻礙，有5種方式讓你有較高機率能「重回夢鄉」。

不要看時間

很多人突然醒來，第一個動作就是找時鐘看現在幾點了，建議不要這樣做，因為就等同下意識提醒大腦還剩多少睡眠時間，到時只會讓心情更緊張、壓力更大，反而愈來愈清醒。建議把鬧鐘放遠一點，不要馬上去看時間。

▲急著看時間反而壓力可能更大。（圖／Pixabay）

持續深呼吸

使用腹式呼吸法，吸氣時肚子變大，吐氣時肚子縮小且緩慢悠長，身體跟心情會慢慢感覺放鬆，且緊繃的肌肉也會一併緩和下來，專注在呼吸上，盡量不要胡思亂想。

讓房間維持陰暗

若只是剛醒來，維持房間陰暗的狀況，不要立即點亮床頭燈，感受你的身體是否在流汗，判斷是否因為太熱而造成睡眠中斷，若流汗狀況明顯建議把睡衣脫掉，直接裸睡，或開啟電風扇、冷氣等將房間溫度降低。

▲維持陰暗的環境，把心思放在呼吸上。（圖／Pixabay）

不要使用電子用品

既然已經醒了，就看手機上網、打發時間，這舉動會讓你愈來愈清醒，因為螢幕裡的藍光會刺激大腦，讓身體以為已經天亮了。

▲不要看螢幕打發時間。（圖／Pixabay）

持續未入睡就下床

然而，一切的方法你都試過，也平靜的進行一段時間的深呼吸，但仍然無法入睡，就乾脆離開床，移動到另一個空間進行緩和的活動，切記不要看手機或開電視，看書本的一個章節、找張紙著色或是聽首輕柔的音樂，不要強迫自己一定要睡著，這樣可能會適得其反。

▲離開讓你感到壓力的床鋪，做些不看螢幕的活動。（圖／Unsplash）