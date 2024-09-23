大秀直播 ／ Jisoo飛巴黎全黑勁裝帥爆　將現身DIOR與迪麗熱巴比美

▲DIOR 2025春夏女裝秀，在巴黎羅丹美術館舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

DIOR將於台灣時間9月24日晚間9點，在巴黎舉辦2025春夏秀，品牌代言人Jisoo、迪麗熱巴都是嘉賓，讓人迫不及待想知道兩人的看秀造型，究竟誰美得更勝一籌？已飛往巴黎的Jisoo，登機時穿著全黑勁裝，帥度破表，男子組有韓星南柱赫、泰星Apo等，DIOR秀場的星光耀眼可期。

▲BLACKPINK成員Jisoo前往巴黎，搭機前穿著一身黑色勁裝。（圖／品牌提供）



▲Jisoo的Dior D-Town高跟靴73,000元、Dior 30 Montaigne Avenue Top Handle小型包105,000元。（圖／品牌提供）



▲迪麗熱巴是DIOR全球品牌大使。（圖／翻攝迪麗熱巴微博）

2025春夏DIOR女裝，在創意總監Maria Grazia Chiuri的脈絡下，以希臘神話中亞馬遜女戰士等強大的女性力量為靈感，充滿能量同時又很優雅，Maria Grazia Chiuri曝光了她到巴黎羅浮宮參觀雕像的畫面，並特寫雕像服裝上的皺褶細節，也許會是新系列中的表現方式。

▲DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在羅浮宮參觀雕像。（圖／翻攝mariagraziachiuri IG）

品牌大使、好友們紛紛前往巴黎準備欣賞大秀，Jisoo在仁川機場出發時，以DIOR緄邊短外套搭配窄管長褲、高跟靴，手上拎著DIOR 30 Montaigne Avenue Top Handle小型包款，全身黑色造型，一派瀟灑又不失女人味。

DIOR 2025春夏女裝選在巴黎的羅丹美術館花園發表，台灣時間9月24日晚間9點，透過上方影片連結即可同步觀賞。

明星參與讓時裝周更受矚目，米蘭時裝周的尾聲BOTTEGA VENETA登場，舒淇穿著斜肩上衣與格紋長褲俐落大方，楊祐寧則以皮革上衣與領帶現身，同場還有楊紫瓊、茱莉安摩爾（Julianne Moore）、韓星路雲、Stray Kids成員I.N等，各個展現屬於自己的BV風情。

▲舒淇一身俐落褲裝看秀。（圖／翻攝sqwhat IG）



▲舒淇與楊祐寧在米蘭參加BOTTEGA VENETA 2025春夏秀（圖／品牌提供，以下同）



▲楊紫瓊（右）、茱莉安摩爾。



▲韓團Stray Kids成員I.N。



▲韓星路雲。