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坤達幫GU台灣營運長配衣服　自豪：早餐店阿姨一定會叫他帥哥

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▲坤達GU。（圖／記者林明瑋攝）

▲坤達（左）為GU台灣事業營運長藤原康平搭配造型。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋／台北報導

不知不覺GU已進軍台灣10年，為慶祝里程碑設計了許多相關活動，除了找來坤達與日本舞團Avantgardey拍攝形象影片，搶先在金鐘獎前合體16蹲，也為10周年舉辦了記者會，坤達現場展現穿搭功力，替GU台灣事業營運長藤原康平搭配「外出吃台式早餐」造型，選擇了格紋襯衫、開襟外套與錐形褲，坤達對成品相當滿意，自豪道：「早餐店的阿姨一定會叫他帥哥！」

談及與Avantgardey的合作，坤達表示當天以法蘭絨襯衫加牛仔外套，中午時分於西門町拍攝，是相當特別的經驗，「我們是分開來練舞，拍攝當天才見到面、合在一起跳，她們蠻嬌小的，我有點嚇到，但跳舞真的非常整齊，她們好專業」。他笑說：「顯得我也好厲害喔！」Avantgardey還將於10月18日金鐘獎節目類頒獎典禮，和Energy聯手表演，坤達表示還沒開始排舞，相當期待身高、年齡都很有差距的兩團擦出火花。 

▲坤達GU。（圖／品牌提供）

▲坤達（中）與Avantgardey合作舞蹈，拍攝GU 10周年短片。（圖／翻攝影片）

▲坤達GU。（圖／品牌提供）
▲坤達在記者會現場擺出影片中舞蹈的ending pose。（圖／品牌提供）

坤達對於自己的造型很有一套，被問及Energy其他團員誰的穿搭能力最強？他分析：「奶哥永遠都是全黑，阿弟可能當了爸爸，穿搭比較成熟一點，書偉比較運動，Toro的色彩非常鮮豔。」除了自己之外若要選出第一名，他投票給書偉，他說：「因為其他人的穿搭比較特殊一點。」

▲坤達GU。（圖／品牌提供）

▲坤達GU。（圖／品牌提供）

▲坤達GU。（圖／品牌提供）

▲GU X UNDERCOVER第四彈，9月27日開賣。（圖／品牌提供）

GU於10月4日至10月13日推出優惠活動，不少服飾減價，較原價低100元至200元，活動期間內於GU網路商店下單、實體店舖取貨，單筆消費滿1千元贈送10周年托特包，針對新會員也有優惠券，此外，GU與UNDERCOVER聯名系列第四彈將在9月27日開賣，共有21款單品，以漸層格紋、復古處理等，展現UNDERCOVER經典風格，坤達出席記者會時便穿著聯名棒球外套，他盡責站台：「這件一定會是爆款、賣很好！」

聯名總是很有話題，ZARA近期與英國知名造型師Harry Lambert二度合作，以「Cutie Circus可愛馬戲團」為主題，推出70餘件單品，Harry Lambert從繽紛喧嘩的調色盤取得靈感，並參考70年代的照片、紀念品，融入盛裝的面具、馬戲團等元素，打造出充滿歡樂氣息的系列，Harry Lambert同時與藝術家Aysha Nagieva合作創作服裝上的插畫，使用具復古感的水彩技巧，將超現實畫風融入印花中。

▲坤達GU。（圖／品牌提供）

▲坤達GU。（圖／品牌提供）

▲坤達GU。（圖／品牌提供）

▲ZARA與英國知名造型師Harry Lambert二度聯手，推出「Cutie Circus可愛馬戲團」系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

坤達, GU, Avantgardey, ZARA, Harry Lambert

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