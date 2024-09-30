貝克漢3子狂愛百萬名錶　專戴勞力士、「錶王」

▲台灣鐘錶收藏家Zach（左二）現身Victoria Beckham大秀，與布魯克林貝克漢（左一）、妮可拉佩茲貝克漢同框。（圖／翻攝zachattack__25 IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國前足球金童貝克漢（David Beckham）與老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）累積豐厚身家，3子1女也過著富貴生活，在巴黎時裝周Victoria Beckham時裝秀上，3個兒子不是戴勞力士（Rolex）就是戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），全是上百萬元的名錶。

▲布魯克林貝克漢與Zach都戴勞力士利曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。

除了貝克漢是帝舵表（Tudor）代言人出席公開場合必須戴著帝舵表外，其他家人都是名錶一只換一只，長子布魯克林在秀上戴著勞力士去年發表的紀念利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年慶典紀念版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，與受邀看秀的台灣鐘錶收藏家Zach撞了同款，此紀念版錶特色是具保羅紐曼（Paul Newman）Daytona標誌性的計時盤上復古方格時骰子面、計時盤從12小時變成24小時指示、測速計外圈數字「100」以紅色標示，以及Daytona難得的透明錶背設計。





▲羅密歐貝克漢（左起）、克魯茲女友Jackie、克魯茲貝克漢與哈珀一起欣賞Victoria Beckham巴黎大秀。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

貝克漢次子羅密歐則與媽媽維多利亞品味相似，都熱愛收藏PP高級運動錶代表作Nautilus系列，母子倆在秀上分別戴此系列的金錶與鋼錶展現好默契；而19歲的么兒克魯茲則與大9歲的新女友Jackie形影不離，他身穿媽媽特別訂製的條紋藍西裝，搭配PP Calatrava小秒針手動上鍊錶，錶框點綴Clous de Paris巴黎釘紋顯得優雅不凡。







▲羅密歐貝克漢戴PP Nautilus Ref.7118/1A精鋼錶，1,053,000元。（圖／翻攝PP官網）





▲克魯茲戴的PP Calatrava Ref.6119G 18K白金小秒針錶，1,072,000元。（圖／翻攝PP官網）