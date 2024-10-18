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對女友超摳的三大星座男！TOP 1熱愛夢幻浪漫愛情　談金錢簡直俗氣

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記者李薇／綜合報導　圖／kbsdrama IG

談戀愛有些人是全身心投入，不過也有人斤斤計較，以下就盤點對情人也超摳的三大星座男，在他們觀點裡面，錢是很重要的基礎，如果沒有愛得夠深，當然不願意付出多一點，快來看看另一半有沒有上榜。

星座,愛情,省錢,花錢。（圖／kbsdrama IG）

TOP 3：射手座

射手座可以說是真摳門、假大方的星座，他們會用說的「支付」各種愛情的大餅與情緒價值，讓對方忽略了付出的金錢，而投注在感情的多寡，但其實他們很會衡量彼此付出的多少，女友給自己的實質金額少，他們當然不會多，但是如果花得多，他們也願意在無形的甜言蜜語中加碼，畢竟說出來的話又不用付錢。

星座,愛情,省錢,花錢。（圖／kbsdrama IG）

TOP 2：處女座

處女座的人本身對於各種事情都看得很細結，不僅在各種生活小事上如此，對待金錢當然也是分毫計算著，尤其是當他們對另一半「好像沒有這麼愛」的時候，更是絕對不肯付出一分一毫，他們認為付出要有回報，如果是未來要成為妻子的對象還好，但如果只是「不知道哪天會分手」的女友，那就先省省。

星座,愛情,省錢,花錢。（圖／kbsdrama IG）

TOP 1：雙魚座

雙魚座的人常常生活在自我想像的幻境之中，看起來對生活有點不切實際的做夢，有趣的是一提到錢他們可以立刻清醒，馬上變得理智在線，優柔寡斷又斤斤計較的個性，當然一毛不拔，而且他們很懂得女人心，知道怎麼樣才能夠讓對方付出更多，畢竟愛情浪漫，提錢多俗氣。

關鍵字：

星座, 愛情, 省錢, 花錢

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