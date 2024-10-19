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歐米茄復刻首款太空錶　外型原汁原味、機芯大升級

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▲▼OMEGA,ZENITH 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列周年版系列「The First OMEGA in Space」39.7毫米不鏽鋼鍊帶錶，260,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）錶登上太空寫下光榮的一頁，品牌再現傳奇，推出「The First OMEGA in Space」歐米茄首款太空腕錶，向太空探索歷史的致敬，結合當年經典元素如著名的「數字90上方圓點標誌」、黑色鋁製成的深色錶圈顯示測速刻度，更重要的是注入當代革新，搭載3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，以高精準、絕佳抗磁性達到今日的高標準需求，共有黑色或棕色皮革錶帶、不鏽鋼鍊帶等3種款式。

▲▼OMEGA,ZENITH 。（圖／公關照）

▲錶背鐫刻「The First OMEGA in Space」字樣。

此款腕錶最初以CK 2998型號問世，是歐米茄1959年推出的超霸系列的第二代產品，與1957 年發布第一代超霸錶款差異在於擁有纖細的箭頭形指針、對稱錶殼和深色錶圈等特色，吸引美國國家航空暨太空總署太空人瓦爾特施特拉（Walter Schirra）購入，並於1962年10月3日戴著歐米茄執行水星計畫「Sigma 7」任務，CK 2998從此被認定是第一只太空錶。今年歐米茄復刻此傳奇錶款，面盤為灰藍色CVD塗層，小時刻度與箭頭形指針均塗覆的螢光塗層，復古的歐米茄標誌則出現在面盤與錶冠上，而錶背鐫刻海馬徽章與「The First OMEGA in Space」、「October 3, 1962」字樣。

▲▼OMEGA,ZENITH 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列周年版系列「The First OMEGA in Space」39.7毫米皮革錶帶款，249,000元。

ZENITH（真力時）也從過往經典擷取靈感，重新詮釋Chronomaster酒桶造型計時腕錶，並換上全新標誌性梯形錶鍊，獨特的梯形錶鍊最早出現在1969年，是Gay Freres公司專為 ZENITH所設計，運用在最早期的EI Primero不鏽鋼錶款上，今日改以啞光鈦金屬材質打造，不僅酷味十足，且錶帶輕盈並高度符合人體工學，戴起來更舒適。

▲▼OMEGA,ZENITH 。（圖／公關照）

▲ZENITH CHRONOMASTER Revival Shadow復刻版「暗影」腕錶，342,100元。（圖／ZENITH提供）

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, ZENITH

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