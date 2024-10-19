Rosé與火星人布魯諾神曲好洗腦　一起穿帥皮衣搖頭跳舞太可愛

▲Rosé與同門師兄火星人布魯諾合作新曲《APT.》引發轟動。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK單飛不解散，成員們創造話題功力一流，Lisa剛釋出新曲《Moonlit Floor》，Jennie接力發行單曲《Mantra》，隨後Lisa又登上睽違6年重啟的美國內衣品牌維多利亞的祕密大秀進行火辣表演，剛簽進大西洋唱片公司的Rosé緊接著獻上驚喜，於18日發布與同門師兄火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的新曲《APT.》，兩人穿皮衣拍MV，在影片中搖頭晃腦高唱，又酷又可愛，上線1天已有超過3155萬次的點閱，聲勢驚人。





▲Rosé與火星人布魯諾穿皮衣拍MV，在影片中俏皮可愛。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

熱愛南韓喝酒遊戲的Rosé，真的將此遊戲變成新歌《APT.》，先前在秀場已教歐美名媛玩，此次與師兄火星人布魯諾合作，當然要教會此手疊手的喝酒遊戲，兩人在新歌MV中展現好默契，搖頭歡唱、跳舞、打鼓樣樣來，歌詞也當洗腦，被粉絲們大讚太可愛了。





▲Rosé與火星人布魯諾交情好，一起聚會手比愛心。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

Rosé與火星人布魯諾都以黑色皮衣夾克並點綴紅色元素的造型入鏡，Rosé不忘為代言品牌搏曝光，穿戴著法國精品Saint Laurent皮外套、美國珠寶品牌Tiffany & Co.與LV男裝設計總監菲董聯名的耳環，而她所戴的3款吊牌項鍊則出自美國品牌BEN的設計，整體造型又帥又甜美。

