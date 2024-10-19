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金鐘時尚 ／楊謹華深V戰袍搭美洲豹珠寶奪最佳女配！林柏宏、劉俊謙同框比帥

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記者鮑璿安／台北報導

2024年第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在今19日晚登場，典禮即將進入最後高潮階段，女星楊謹華成功以《不良執念清除師》拿下「戲劇節目女配角獎」，她入圍8次終於成功上台，心情相當激動。而她今晚並未走上紅毯，而是直接現身典禮會場內，火辣禮服造型仍是大家矚目的焦點。

▲金鐘。（圖／官方提供）

▲金鐘。（圖／官方提供）

▲楊謹華選擇低調俐落的黑色禮服。（圖／官方提供）

▲▼ 金鐘 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金鐘 。（圖／品牌提供）

▲Indomptables de Cartier 美洲豹與斑馬手環以及Panthère de Cartier 美洲豹戒指加持。（圖／品牌提供）

楊謹華此次選擇低調俐落的黑色禮服，削肩設計和大片鏤空線條是亮點所在，露出白皙美背和深V將性感和帥氣完美平衡。珠寶選擇上也相當有看點，以卡地亞（Cartier）Indomptables de Cartier 美洲豹與斑馬手環以及Panthère de Cartier 美洲豹戒指加持，總價值超過360萬，造型簡潔有力，不負眾望奪得「戲劇節目女配角獎」。

▲金鐘。（圖／官方提供）

▲金鐘。（圖／官方提供）

▲劉俊謙（右）、林柏宏擔任頒獎人。（圖／官方提供）

▲▼ 金鐘 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金鐘 。（圖／品牌提供）

▲劉俊謙擔任頒獎人時換上了第二套造型，穿著DIOR 2024冬季男裝西裝再次登場 。（圖／品牌提供）

劉俊謙擔任頒獎人時換上了第二套造型，有別於走紅毯時的白馬王子風格，穿著DIOR 2024冬季男裝西裝再次登場，這套灰色羔羊毛斜裁門襟西裝展現了夾克廓形的延伸變奏，搭配喇叭形剪裁的長褲，為紅毯注入一股休閒時髦感。而林柏宏則演繹了細膩閃片的暗色西裝，捨棄領帶選項，直接開扣呈現自在的帥度，兩位男神同框頒獎簡直是最高顏值畫面。

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金鐘獎, 金鐘59, 金鐘紅毯, 2024金鐘獎, 金鐘時尚, 楊謹華, 劉俊謙

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