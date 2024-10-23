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怕手搖飲喝出病！台灣首席品水師分享「最好喝的水」要素

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

喝水對身體健康非常重要，不僅可以加強代謝，還可以養顏美容，但是水沒有味道，很多人覺得喝起來不夠有滋味，總是會想用飲料代替，但是卻越喝越胖、甚至喝出問題，全球目前僅200人擁有德國杜門斯學院（Doemens Academy）的品水師認證，其中一位來自台灣，被封為「首席品水師」的陳君潔說：「水的口感和味道，其實跟裡面的礦物質有關，若水中含有鎂、矽，不僅能讓水喝起來更順口，還能幫助促進身體吸收，維持皮膚彈性和代謝平衡。」

喝水。（圖／品牌提供）

陳君潔表示，「天然礦泉水中的礦物質，因為溶解在水中，比起其他的礦物質補充劑，更容易被人體吸收，因此透過『喝水』來吸收礦物質，更能容易的把養分傳遞到身體所需的器官。」

只是問題來了，到底要喝冰水還是熱水對身體比較好？ 陳君潔說，「水其實就是水，冰水、熱水一樣好，只是不同的溫度對身體有不同的影響，水溫使用得當，就能幫身體維持在健康的狀態。」

喝水。（圖／品牌提供）

陳君潔建議平常多飲用常溫水，因為身體比較容易適應水的溫度，以免造成過度刺激；早上起床時，喝一杯45到55度C的溫開水，則是容易讓腸胃適應替身體暖機；天氣炎熱時候，可選擇15度C以下的冰涼水，能幫助降低暑氣、調節體溫。

另外若泡茶、泡咖啡85度C的水則會剛剛好，讓風味、口感更加顯著，但她特別提醒，水不建議重複加熱，是因為許多人煮水時會重複使用同一個鍋具，飲用時也就同時喝下累積的雜質與污垢。

關鍵字：

喝水, 美容, 陳君潔

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