劉嘉玲曲線畢露梁朝偉管不著　穿透視蕾絲裝被嫌老又格格不入

▲劉嘉玲身穿蕾絲透視裝出席滙豐銀行活動。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星劉嘉玲出席滙豐環球私人銀行的HSBC Privé信用卡活動，身穿透視蕾絲裝亮相驚豔四座，遠看她似乎只穿了黑色四角褲打底，近看其實沒有走光疑慮，完美展現她的窈窕身材，被問到老公梁朝偉是否會管她穿得太性感？她霸氣回答：「一管就散，不可以管。」她這身打扮引來兩極評論，多數粉絲認為一如既往漂亮，但也有網友認為蕾絲裝顯老且格格不入。

▲劉嘉玲（左二）與身著正裝的銀行高層合影，她的裝扮更顯突出。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

58歲的劉嘉玲駐顏有術，平日靠跑步、爬山健身，經常分享運動素顏照，自信程度非一般女星所及，她駕馭起透視蕾絲裝自然游刃有餘，搭配鑽石耳環與「鴿子蛋」巨鑽戒，輕鬆展現巨星風采。

▲劉嘉玲（右）與已故澳門賭王何鴻燊三房女兒何超蓮同台。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

不過劉嘉玲與身著正裝的銀行高層們合影時，網友認為她穿性感蕾絲透視裝顯得相當突兀，有跑錯場合的感覺，不過多數粉絲仍認為她狀態絕佳，穿什麼都好看，同場名人還有已故澳門賭王何鴻燊三房女兒、被封為「最美千金」的何超蓮，兩人一同合影，成為當晚最美焦點。