營養師曝南瓜7大益處　搭配紅豆「養顏美容」效果奇佳

▲南瓜雖然外貌不討喜，但營養價值卻很豐富。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不給糖就搗蛋！街上大小朋友提著南瓜桶，充滿著濃濃的萬聖節氣息，說到南瓜，你知道南瓜其實營養多多嗎？營養師高敏敏告訴你吃南瓜的7個益處，而且搭配不同食材，也會有意想不到的功效喔！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#眼睛晶亮

南瓜富含β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素A，幫助眼睛健康且能維持昏暗光線中的視力，同時也能保護皮膚、黏膜的健康，提升對細菌的抵抗力。

#攝護腺健康

礦物質鋅可抑制、延緩男性攝護腺肥大的問題，進一步保持攝護腺健康。

#變漂亮

內含維生素C，維生素C可促進真皮層的膠原蛋白生成，使皮膚保有彈性、不鬆垮，同時還能抵抗紫外線對皮膚的傷害，幫助淡化斑點。

#保護心血管/防止中風

礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病，有維持電解質平衡、調節肌肉的功能，還可幫助利尿、消水腫，營養師也提醒，若是身體缺乏礦物質鉀，則會容易疲勞、心律不整。

#增強免疫力

內含維生素A、C、E 等等，可幫助抵抗細胞過度氧化、抗老化，還可加強保護力、增強免疫力。

#改善敏弱肌

維生素A可維持皮膚、黏膜健康，還可以顧眼睛、幫助抗癌，若缺乏維生素A，則會出現掉髮、皮膚乾燥的情況。

#排便順暢

南瓜含有豐富的膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，且熱量低、高飽足感是減脂人的好夥伴。

營養師高敏敏提到，南瓜不僅是營養好處多，就連搭配不同食材也有意想不到的健康功效呢！

南瓜＋綠豆→幫助排便順暢

南瓜本身就有豐富的纖維，可以幫助排便順暢，若再搭配富含膳食纖維、果膠的綠豆，更可以刺激腸胃蠕動。

南瓜＋紅豆→養顏美容配方

南瓜的維生素C可以促進膠原蛋白合成、幫助淡斑美白，而紅豆富含鉀離子 可幫助鈉離子排出，達到消水腫功效，且紅豆多酚除了有抗氧化效果，也可以防止細胞老化、預防皺紋生成。

南瓜＋洋蔥→抗過敏消炎配方

過敏和體內的發炎息息相關，所以增強免疫力，也可以改善過敏反應，洋蔥中的硫化物可以幫助消除致癌物的毒性，也有抗過敏、減少鼻子黏膜腫脹的效果。而南瓜豐富的β-胡蘿蔔素、玉米黃素等等植化素，也可清除自由基、增強保護力、抗發炎的功效。

南瓜＋玉米→護眼配方

南瓜中豐富的β-胡蘿蔔素搭配玉米中的葉黃素，可維持眼睛晶亮，降低藍光傷害眼睛的機率。

南瓜＋牛肉→加速補鐵

南瓜中含有維生素B12、礦物質鈷、鋅、鐵等等，都有助於製造血液、預防營養不足導致的貧血，而牛肉富含鐵質也可以幫助補鐵、補血，不過提醒別高鈣食物一起服用，以免降低鐵質吸收。

