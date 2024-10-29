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錶圈錯落美鑽秀平衡美感　繞整圈將DAMIANI含羞草花圈戴上手

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▲▼DAMIANI,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦演繹全新Mimosa含羞草系列與鑽錶。（圖／DAMIANI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年歡慶百周年的義大利珠寶品牌DAMIANI，不僅發表100件珠寶傑作慶生，也壯大Mimosa含羞草系列鑽錶陣容，成為奧斯卡影后、全球品牌大使潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）出席公開場合的必備行頭，錶圈鑲嵌錯落排列不同大小與切割的鑽石是招牌特色，形成立體層次效果，顯得活潑亮眼。

▲▼DAMIANI,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽錶，黑色與綠色太陽紋錶盤款各850,000元。

其實Mimosa含羞草系列鑽錶不規則排列的美鑽，都經過DAMIANI精密的計算，才能完美呈現看似複雜卻又和諧平衡的視覺效果，全新在台亮相的Mimosa含羞草鑽錶有面盤無鑽與鑲鑽兩種版本，前者採用32毫米太陽放射紋（Soleillé）面盤搭鑲嵌兩排鑽石錶圈，更為華麗的版本則於面盤密鑲鑽石，兩種款式均備有多種色彩可供選擇，包括黑色、巧克力色、藍色、紅色和深綠色；最奢華之作為 Masterpiece大師傑作高級珠寶全鑽錶，從錶殼、錶圈、面盤到鍊帶鑲滿374顆總重約14.67克拉鑽石，鑽石鍊帶由寬至窄的不規則線條環繞手腕，宛如將含羞草花圈戴上手，備有18K黃金、18K玫瑰金與18K白金三種材質。

▲▼DAMIANI,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金鑽錶，密鑲鑽石錶盤與白色緞面錶帶款，1,080,000元。

▲▼DAMIANI,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K玫瑰金高級珠寶全鑽腕錶，3,350,000元。

同為義大利珠寶商的寶格麗（BVLGARI），於鐘錶發展全面且成熟，日常或晚宴都適合佩戴的女錶主打LVCEA系列與Divas’ Dream系列，前者以珍珠母貝或是孔雀石等打造出如馬賽克藝術面盤；Divas’ Dream系列珠寶錶則巧妙採用孔雀羽毛或木片鑲嵌工藝，創造出具層次感的華麗面盤。

▲▼DAMIANI,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴BVLGARI LVCEA 綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼DAMIANI,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI DIVAS’DREAM 紅木嵌花面盤與玫瑰金鑲鑽腕錶。

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關鍵字：

DAMIANI, BVLGARI, 寶格麗

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