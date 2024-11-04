睡前4小時別進補！立冬吃鍋切記「3大營養素平衡」　補錯小心血壓失控

文 / 中央社

立冬將至，進補時節到來，鍋物是許多民眾節令儀式感首選，但方法錯誤恐傷身，甚至可能補到血壓失控。醫師提醒，別在睡前4小時進補，遵循低脂、少鹽、少糖原則。

古人認為工作一整年，體力耗盡，入冬寒冷，需補充營養恢復元氣、抵禦寒冬，但立冬鍋物進補如果觀念錯誤，是一件可怕的事。開業診所內科暨減重專科醫師陳威龍今天透過新聞稿提醒，隨著天氣逐漸轉涼，節令儀式感在所難免，立冬進補應遵循健康飲食觀念。

▲天氣漸涼，吃鍋進補要注意如何吃得健康。（圖／達志影像示意圖）

薑母鴨、羊肉爐等鍋物是許多民眾進補首選，除了低脂、少鹽、少糖的原則，陳威龍建議，選擇鍋物進補民眾盡可能落實2份蔬菜、1份澱粉、1份蛋白質，維持3大營養素的平衡。如果進補食材及調味料難以控制，建議避免在睡前4小時進補，或進補後配合運動，降低血糖波動，避免脂肪堆積。

陳威龍提醒正在減脂的民眾，若是荷爾蒙問題導致肥胖，進補須特別注意食材與荷爾蒙藥物的交互作用。無論是高血壓患者或正在減脂的民眾，在立冬進補時，湯頭盡量選擇蔬菜湯底，火鍋食材則應選擇優質蛋白質及原型食物，避免火鍋料等加工食品，減少鈉攝取量，以免血壓失控。

陳威龍分享，曾在診間遇過1名60歲女性因過量食用火鍋湯底，鈉攝取過多，血壓失控。這名女性本來就患有高血壓、中度肥胖，在投入減重行列後，開始改變飲食習慣，飯後到附近操場散步，2個月內成功從80公斤減到72公斤，血壓卻持續上升，甚至達160/90毫米汞柱（mmHg）。

一問之下才知她因「吃辣有助減重」資訊影響，經常把麻辣鍋當晚餐。陳威龍解釋，雖然辣椒素促進代謝，但吃辣與吃麻辣鍋是兩回事。麻辣鍋湯底含大量油脂和調味料，光600毫升湯底的鈉含量高達5000毫克，遠超過每天攝取量2400毫克的2倍，增加高血壓、中風及心臟病等風險。