256萬元沙漠包太夢幻、鱷魚皮染「玫瑰芭蕾粉」！LV 500件珍稀包來台　

▲LV珍稀皮革展在台登場，有各式鱷魚皮革包款、訂製禮服，共超過500件作品。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

包包能做到多頂級？絕不只是用昂貴的材質就好，每一個過程都講究、能不斷變換新意都重要，LOUIS VUITTON珍稀皮革展再度來台展出，祭出多種新色，並加入牛皮拼接鱷魚皮款式，在五金細節上也有諸多過去沒看到的想法，其中描繪撒哈拉沙漠景致的Keepall 45鱷魚皮革手袋要價256萬元，榮登全場最貴，女包則由146萬元的玫瑰芭蕾粉色撒哈拉鱷魚皮City Steamer封后，染上夕陽的色澤染上，充滿魅力。

▲身價最高的撒哈拉鱷魚皮Keepall 45，2,560,000元。



▲玫瑰芭蕾粉撒哈拉鱷魚皮革City Steamer手袋，1,460,000元。

LV珍稀皮革系列講求精湛技藝、創新傳承和工藝文化，此次有超過500件作品來台，還有特別訂製高級晚禮服系列首度登場，展場空間以經典硬箱為主軸，入口處的太陽裝飾寓意著光芒萬丈的絕代風華，珍稀皮革包款從皮革選擇到最後的品管，共經過350道工序，每塊皮革必須以瑪瑙石每天拋光兩次，創造完美光滑的釉面效果，接著經過6至8周的鞣製，再耗時6周上色、滋養與拋光，度過這段嚴謹的過程，才能開始製作手袋，高段的工藝與技法不用贅述也明白。

不停研發新的色調是LV珍稀皮革系列的拿手好戲，許多色彩從大自然擷取靈感，平均必須試驗15次，才能達到理想狀態，女包多款新色讓粉色控心花怒放，「玫瑰芭蕾粉撒哈拉」描繪沙漠的日落時分、陽光投射在粉色石英石上的光澤用「淡粉石英」敘述，「幻彩神秘紫」、「幻彩神秘粉」等，以漸層效果展現魔幻情調，男包相對低調，來自夜空與星辰的「光暈月夜」、展現石墨岩有機質感的「石墨岩灰」，以及取自寒帶針葉林植被景象的「深邃森林綠」，都能讓男士優雅地流露品味。

▲光暈月夜色調的Sac Plat Cross鱷魚皮革手袋，1,290,000元。



▲深邃森林綠Keepall Bandoulière 25鱷魚皮革手袋，1,240,000元。



▲石墨岩灰Steamer Wearable Wallet鱷魚皮革小包，765,000元。



▲亮藍色亮面鱷魚皮City keepall，1,120,000元。

此次展覽限定的白色鱷魚皮革Capucines Mini，鑲綴鑲綴75顆珍珠，LV Logo則為天然珠母貝材質；鱷魚皮拼接牛皮是新手法，相較於全鱷魚皮的款式，多了一些輕鬆感，有Capucines、Side Trunk等多種款式可選擇，單價30多萬元便能擁有；提把也有新鮮變化，首見的鎖鍊金屬提把精緻細膩，搭配於深邃藍寶石色的Capucines Mini非常吸睛，外型像是行李箱縮小的Petite Malle多了提把，可愛又討喜。

▲鑲著75顆珍珠的Capucines East-West Mini白色鱷魚皮包，是展場限定款，1,050,000元。



▲深邃藍寶石色鱷魚皮革Capucines Mini手袋，提把為金屬鍊帶，925,000元。



▲有提把的淡粉石英色Petite Malle鱷魚皮革手袋，1,230,000元。



▲Capucines包以黑色Taurillon皮革與仙人掌綠鱷魚皮拼接，354,000元。



▲黑色牛皮拼接鱷魚皮的Side Trunk手袋，322,000元。

男包除了全場身價最高的Keepall 45 撒哈拉鱷魚皮革手袋讓人離不開視線，Speedy P9特色獨具，有水洗牛仔藍、峽谷棕兩種色調，雕花馬鞍扣件充滿西部牛仔精神，包包左側皮革後方還藏了一隻馬兒的圖案，象徵自由同時呼應2024秋冬男裝主題。

▲鱷魚皮Speedy P9 Bandoulière 25有水洗牛仔藍色及峽谷棕色，各1,350,000元。



▲Speedy P9藏著馬兒圖案，背帶扣的雕花很有西部牛仔特色。（圖／記者林明瑋攝）

高級訂製晚禮服是LV的新作，做工繁複耗時，金色V領洋裝以2千9百顆人造鑽石與6萬9千顆亮片打造，白色禮服上的金色刺繡斗篷，有著2千9百顆人造鑽石與4萬5千顆亮片，這兩件禮服都需400小時才能完成，而黑色長禮服光是領口的裝飾，就要用上73小時製作，禮服不只是一件衣服，還更像藝術品。

▲金色V領洋裝以2,900顆人造鑽石和69,000顆亮片打造，製作過程耗費400小時，985,000元。



▲金色刺繡斗篷配白色禮服以2,900顆人造鑽石和45,000 顆亮片打造，製作過程耗費400小時，1,440,000元。



▲黑色長禮服領口銀色刺繡耗時73小時，835,000元。

【看更多包包】

BAO BAO ISSEY MIYAKE

以解構、重生為題的BAO BAO ISSEY MIYAKE讓許多人愛不釋手，輕盈、實用，而且顏色變化相當多，今年11月推出多個系列，帶著歡愉氣氛又不過於浮誇，Magic Hour系列將夕陽西下時，天空漸層的色調呈現在包包上，捕捉了絢彩奪目又迷人瞬間，Lucent Metallic系列運用霧面金屬感皮革材質，吐露內斂氣質，以偏光金屬琺瑯材質打造的Wring Gloss系列，三角片的顏色會隨著角度變化而不同，立體效果與光澤感相當迷人。向來以深色為主的Kuro系列，今年秋冬首度有了粉色加入，在沉穩的黑色外有了更多選擇。

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Magic Hour系列呈現夕陽的美麗漸層。



▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Lucent Metallic系列運用霧面金屬感皮革材質打造。



▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Wring Gloss系列三角片的顏色會隨著角度變化。



▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Kuro系列首度推出粉色調。

CHANEL

CHANEL（香奈兒）今年5月在法國南部馬賽發表2024/25 Cruise度假系列，充滿濃濃的蔚藍海岸悠然風情，繽紛又柔和的色彩令人心曠神怡，著名的馬賽皂成了可愛的香皂包，熱門程度高到天花板的22包有金屬色澤的款式，或是染上粉黃、粉紅、粉綠的丹寧布材質，俏麗的模樣大概很難有人能抵抗。

▲CHANEL 22包以粉色丹寧材質展現悠閒氣息，185,700元。



▲金屬光澤CHANEL 22包，193,500元。



▲CHANEL馬賽香皂包可愛討喜，193,900元。



▲CHANEL麂皮肩背包，216,300元。



▲CHANEL粉米色編織皮穿鍊肩背包，249,900元。