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隋棠穿鏤空洋裝激辣現身　秀105萬元絕美LV珍珠手袋

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記者林明瑋／台北報導

LOUIS VUITTON珍稀皮革展來台展出，超過500件包款令人目不暇給，隋棠穿著2025早春女裝系列的鏤空洋裝現身，窈窕身段一覽無遺，她笑言沒有特地鍛鍊身材，「但昨天才做完健檢，為了健檢已經節食3天了」。手中105萬元的鱷魚皮Capucines裝飾著75顆珍珠，相當優雅迷人，她直呼：「這已經升級成收藏版了。」

▲LV隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠穿LV 2025早春系列洋裝，好身材盡現，搭配的鱷魚皮Capucines包裝飾著珍珠。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV隋棠。（圖／品牌提供）

▲Capucines East-West Mini白色鱷魚皮革鑲綴珍珠手袋，1,050,000元。

在展出的包包中，隋棠最愛Capucines，她表示除了是經典設計，這次還有很多特殊的顏色很吸睛，手上拿著裝飾著珍珠的款式，屬於展覽獨家限定，意即之後便買不到了，更顯珍貴，隋棠透露選擇包包最重視功能性及搭配性，而包包裡的必備物除了手機、錢包、鑰匙，還有護唇膏及梳子，她笑說：「因為頭髮很長容易亂，所以很常需要梳理。」

▲LV隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠表示做足保護措施，很性感但也很安全，手上是Speedy P9男包。

▲LV隋棠。（圖／品牌提供）

▲Speedy P9 Bandoulière 25 水洗牛仔藍鱷魚皮革手袋，1,350,000元。

身穿2025早春系列洋裝，鏤空設計讓好身材一覽無遺，她解釋：「做了很多保護措施，看似性感，其實相當安全。」近期新戲《太太太厲害》播出，飾演特務的她表示老公有一起看，笑言他看完後的感想是：「不要惹老婆生氣。」入戲頗深的她還說：「如果被稱讚打得很好看，我會很開心。」

模特兒出身的隋棠除了戲劇表現亮眼，也經常出席時尚活動，日前為義大利鞋履品牌Giuseppe Zanotti站台，以Ludhovica 105鞋款展現一雙美腿，並與設計師相見歡，她表示：「義大利鞋王的名號響亮而有距離，直到見到本人，他熱情在聊天過程說了他如何從一個義大利小村莊的叛逆男孩成為鞋王，甚至邀請了我與家人去拜訪他，並在道別時拿出他隨身水彩盒臨時畫了一幅圖相送。」

▲隋棠日前出席義大利鞋履品牌Giuseppe Zanotti活動，與設計師見面。

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關鍵字：

隋棠, LOUIS VUITTON, LV, LV珍稀皮革

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