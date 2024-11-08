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冰箱別冰「地雷水果」　容易讓食物加速崩壞

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▲▼ 營養師曝「正確使用冰箱」4大關鍵。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲冰箱的正確用法關乎健康，有些觀念要知道。（圖／pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

幾乎所有人家裡都有冰箱，但很常忽略正確的使用觀念，很多人都覺得食物放冰箱不會壞，殊不知這種觀念反讓冰箱變成「細菌溫床」，其實冰箱只能抑制微生物生長，低溫是無法消滅微生物的，加上拿東西時總是開開關關，溫度難免受影響，就更容易變質。

熟食放上層、生食放下層
正確的冰箱儲藏方式，是要先將食物分裝好，熟食在放入冰箱之前最好用保鮮膜密封，生食則依「單次使用」的分裝方式為原則，而且，將生食放下層，以避免流出的水污染到熟食，最好在分裝時註明有效日期，才能避免吃到過期食品。

▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

▲熟食最好放上層，避免被生食影響。

加速其他食物腐壞的水果
專家表示香蕉、火龍果、蘋果等水果，最好是以常溫保存，並在買了之後趁新鮮快點吃完，放進冰箱反而讓本身加速腐壞，而且連周邊的食物一併拉下水，冰箱空間最多裝到7成滿，避免空氣流通不順暢，也更加耗電。

▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

▲蘋果等水果最好常溫保存，不要放冰箱。

門邊擺不易壞的食材
冰箱是個密閉式的空間，但常常開開關關，就會影響內部的溫度，尤其是在門邊的溫度影響更大，建議放些短期內不會被影響溫度的食材，像是調味料、果醬或醃漬品等。

▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

▲門邊建議放些不易被溫度影響的食材。

最後，建議冰箱每個月要盤點一次，將過期或冰太久的食材清出，每年建議全部清空來一次大掃除，倘若打翻醬汁或食材流出時，要立即處理，使用軟布沾少許水清潔擦拭即可，並記得要擦乾。

關鍵字：

冰箱, 儲藏, 食物, 微生物, 水果

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