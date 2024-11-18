侯佩岑：容許自己犯錯，接受不完美，才能發自內心的肯定「配得感」

▲侯佩岑喊話女生要相信自己值得。（圖／翻攝自FB/侯佩岑Patty Hou，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

侯佩岑擔任陸綜《再見愛人》嘉賓，對於兩性關係有著更深的體悟，她分享：「參與這個節目，真正獲得的是借鏡他人、反觀自己，最終學習成長，於是我暫時關起嘴巴，打開耳朵，有時候是聆聽是最好的輸出。」

侯佩岑婚後育有兩子，先前與先生、媽媽參加大陸實境秀，雖曾引起波瀾，但如今也越來越懂得如何處理親密關係，她在《小紅書》分享，擔任陸綜《再見愛人》嘉賓，看到許多來賓的故事，她也思考著自己是否也曾強勢而不自知？她認為一個溫柔謙讓的人，也有可能正在不知不覺地用笑容和卑微的態度在生活中強勢著。

她認為社會賦予「強勢」更多負面意義，如果強勢的背後是控制，那麼控制的背後又是什麼？只有真正的卸下防禦，往自己內心去探索，才能找到答案，或許我們都還在摸索，但至少先覺察、先看見自己，唯有坦承面對才有機會解開謎底，因為反思是覺察，行動才能覺醒。

她也向女生喊話：「我們要先學習無條件愛自己，容許自己犯錯，接受不完美，才能發自內心的肯定自己配得感，因為愛無須置換，並不是因為你做到100分，才值得被愛，很多時候過多的自我要求和批判，容易導致不必要的焦慮和不安，而同時踩剎車和加油的人，是不可能往前行的，那樣只會內耗自己生命力。

所謂的配得感是對自我價值的肯定，而價值感是可以創造的，把問號改成驚嘆號吧！因為你知道你是配得上的。