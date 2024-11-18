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透明底妝的關鍵在於「妝前乳」　用對臉上粉感少一半

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▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲妝前乳是輕薄底妝不可缺少的步驟。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一個漂亮彩妝的靈魂絕對是底妝，人人稱羨的透明感膚質究竟是怎麼辦到的？不管是用粉底液、氣墊或是粉餅，總覺得底妝不夠服貼均勻，或許你少做了妝前打底這一步。

想要底妝清透、持久服貼，其實妝前乳才是重點，黑眼圈、泛紅痘印、蠟黃膚色，肌膚每個區域面對的煩惱都不一樣，擁有勻亮膚色的重點就是，使用校色妝前乳針對不同部位進行校色，才能將不均勻的膚色一次潤色修飾，方便後續打造完美底妝。

市面上飾底乳也分為許多顏色，若你的膚色沒有大問題，建議挑選淡膚色，若你在意蠟黃問題，則建議挑選紫色，而像是眼下黑眼圈困擾，不妨挑選黃色以光影折射原理來校正，一些鼻翼或是敏感泛紅的地方，則建議使用綠色來修飾，幫助平衡膚色。

不少女生在使用妝前乳後，疊加粉底時會產生起屑問題，若你也曾有過這樣的困擾，這裡提供兩個方法解決，第一使用相同品牌的妝前乳和粉底液，兩者相疊較不會打架起屑，另一個方法就是使用妝前乳等待至少5分鐘後，在疊上粉底液，給肌膚一些時間吸收，起屑的狀況會改善很多。

妝前乳推薦

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲PONY EFFECT 水透嫩妝前防護乳，40ml，950元。

運用超鎖水循環科技與專利AI磁妝科技，結合潤色、控油、妝前、防曬 4合一，清爽水感、快速提亮，柔焦毛孔瑕疵，平滑肌理，維持油水平衡的控油能力，加上SPF50+PA++++的頂標防曬規格，牢牢吸住後續底妝，不卡粉超服貼。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 戀彩無瑕水光飾底乳 薰衣草紫，30g，350元。

添加多項植物萃取混合而成的高保濕美容液成分，打造彈力高密度水網膜，賦予肌膚宛如密封面膜效果的長效水潤；有效修飾毛孔瑕疵13小時超長待機絕不脫妝。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 神隱斑點潤色精華，30g，1,500元。

集結資生堂集團明星亮白成分「4MSK」與HAKU驅黑淨白獨家研發淨白配方「V Cut阻黑複合物」，防止斑點與雀斑形成，搭配玻尿酸與綠茶萃取精華，上妝之餘也能為肌膚注入滿滿的保濕力，抵擋強烈紫外線日積月累照射所引發的暗沉蠟黃感。

關鍵字：

妝前乳, 底妝, 彩妝, 皮膚保養, 美容

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