UNIQLO X ANYA HINDMARCH第二彈開箱！大眼睛＋微笑線超幽默　可愛袖套必收

記者林明瑋／台北報導

UNIQLO與英國品牌ANYA HINDMARCH二度合作的系列終於來了！從親子發想的女裝與童裝即將於11月29日開賣，以很具代表性的大眼睛為主題，用上諧音哏「俏眼新奇」，設計簡單幽默，把手舉到胸前的眼睛圖案，袖口上弧形縫線瞬間變成微笑，套頭毛衣藏著這麼可愛的彩蛋，令人嘴角忍不住上揚。一起搶先開箱，看看還有哪些吸引你的設計。

▲UNIQLO X ANYA HINDMARCH再度聯名，將於11月29日開賣。（圖／品牌提供，以下同）



▲童裝美麗諾圓領毛衣，兩邊袖口有不同的縫線裝飾，把右手舉到眼睛下，立刻變出微笑。990元。





▲袖套讓穿搭更有層次。（圖／記者林明瑋攝）

外套

冬天很需要一件保暖又不厚重的外套，採用3D極細中空纖維技術的Pufftech輕暖科技這次融入了聯名款，兼顧了設計感與實穿性，外套在袖子上有個小口袋，女裝位於接近袖扣的位子，童裝則在手臂處，是很有意思的小細節。

▲大人的Pufftech輕暖科技外套，袖口上方有小口袋，2,990元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲小孩的Pufftech輕暖科技外套，小口袋在手臂上，1,490元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

毛衣

以美麗諾羊毛織成的毛衣厚薄適中又親膚，女裝有開襟外套或圓領款式，童裝則是圓領，並在袖口添加拇指孔與縫線，和胸口的大眼睛組成笑臉，穿上就有好心情，女裝還有喀什米爾毛衣可選擇，舒適度不在話下。

▲美麗諾羊毛開襟外套下方有小小的開衩，1,490元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲喀什米爾圓領毛衣，袖口很有巧思，3,990元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

配件

圍巾、帽子、手套都是秋冬好物，但這次聯名系列中的袖套更搶鏡，戴上後從外套的袖口探出來，多了層次，大眼睛好像在張望世界，讓雙手暖和之餘也是造型的好幫手。

▲袖套、手套都是很出色的配件。（圖／記者林明瑋攝）



▲針織手套590元、喀什米爾羊毛袖套1,290元。



▲針織披巾有小口袋，990元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲大人款的針織帽，590元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲大人的襪子，一雙200元、兩雙390元。

設計師Anya Hindmarch說：「這一季我們依舊從輪廓下手，解構後再以縫補針法、針織補丁和令人意想不到的精巧細節，重塑出獨一無二、充滿活力與能量的設計，為秋冬穿搭迎來無限趣味性。」看完這系列，確實有這樣的感覺，想好要打包哪幾件回家了嗎？

更多小資好物

H&M

年末節日派對，甚至延續到明年的尾牙春酒，都要讓自己閃閃發光，H&M節日系列走的是自信優雅風格，以黑、白、淡淡的金色打造，沒有張狂的色彩但視覺效果仍然很強。