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Honda聯名EDIFICE賽車錶飆出熱血魂　霸氣大錶輕巧出色

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▲▼CASIO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲EDIFICE再次攜手HONDA推出聯名錶款ECB-2000HR，13,000元。（圖／EDIFICE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下以賽車錶聞名的EDIFICE，再次與日本汽車品牌HONDA聯手，以HRC （Honda Racing Corporation本田賽車公司）的精神為主題，打造充滿飆風賽車魂的ECB-2000HR腕錶，錶款主色調為HRC招牌色 紅、藍，同時結合碳纖維強化樹脂錶殼與四臂排列的錶耳設計，呼應賽車的韌性與輕巧特色。

▲▼CASIO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲EDIFICE ECB-2000HR腕錶以紅、藍、白色為主色調，搭配採用奢華跑車內裝常用的Alcantara麂皮材質製作錶帶。

ECB-2000HR聯名錶的錶帶也與賽車主題緊密相扣，EDIFICE採用奢華跑車內裝常用的Alcantara麂皮材質，並在錶帶雷射模仿Honda賽車引擎氣門和連桿的圖案，而金屬錶帶環上特別闡述3主色調的代表意義，紅色象徵勝利激情、藍色為先進技術、白色則是獻給所有賽車迷，小細節處更可見HRC或Honda Logo。此外，功能也與賽車比賽連結，9時位置的內嵌錶盤會倒數到下一個鬧鈴，並顯示當前計時器剩餘的時間，當倒數餘30分鐘時會開始發出進度提示音，以便掌握剩餘時間。

▲▼CASIO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN台灣限量50只的PROMASTER AV0088-01L計時腕錶，46,800元。（圖／CITIZEN）

CITIZEN PROMASTER AV0088-01L光動能計時腕錶，也深受賽車啟發，採用Super Titanium™超級鈦打造錶殼，擁有43.3毫米的大錶徑展現豪邁風格，面盤則以賽車儀表板為靈感，於深藍色金屬面盤上點綴亮眼的紅色指針，從12時位置的功能盤依順時針方向分別為60分鐘的計時器、秒數顯示、12小時的計時器與電力等級顯示，另有日期與鬧鈴功能。

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關鍵字：

CASIO, EDIFICE, CITIZEN

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