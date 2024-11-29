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Grand Seiko捕捉日本冰瀑美景　冰藍錶盤秀新壓紋

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▲▼Grand Seiko,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko冰瀑Icefall腕錶Heritage Collection SBGH347，198,000元。（圖／Grand Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉冷，冰雪主題錶款陸續登場，日本品牌Grand Seiko捕捉工坊所在地岩手縣的冬日景致，推出冰瀑Icefall腕錶Heritage Collection SBGH347，面盤全新壓紋圖案靈感源自岩手縣八幡平市的七瀧瀑布，在寒冷時間瀑布會慢慢結冰形成冰瀑，在錶上呈現冬季美景。

Grand Seiko採用耐腐蝕性的白鋼Everbrilliant steel材質，打造冰瀑Icefall腕錶Heritage Collection SBGH347，與藍白色調面盤完美搭配；搭載的9S85高振頻機芯，以高精確度著稱，具時、分、秒與日期顯示，完美融入日常穿搭。

▲▼Grand Seiko,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR-05 Skeleton Arctic Blue腕錶靈感源自北極冰凍景觀之美，282,000元。（圖／Bell & Ross提供）

Bell & Ross也推出應景錶款，受冰封極地啟發創作限量250只的BR-05 Skeleton Arctic Blue腕錶，刻意運用鐳射雕刻和移印兩種技術，在冰藍色面盤創造冰裂紋，自製BR-CAL.322-1鏤空機芯就像冰封在冰塊之中，共有搭配鍊帶或白色橡膠帶兩種款式。

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Grand Seiko, Bell & Ross

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