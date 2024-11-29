203萬元的狗屋長這樣！LV新店限定款超貴氣　還有62萬元狗碗可愛翻天

▲LV的夢幻奢華逸品Kennel Trunk狗屋硬箱，2,030,000元。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋／台北報導

LOUIS VUITTON （路易威登）在台北SOGO復興的專門店開幕，3層樓的空間與全品項商品讓你逛好逛滿，並祭出極度吸睛的獨家商品嬌寵家中毛小孩，要價203萬元的狗屋硬箱，配上62萬元的食物碗硬箱，相當氣派。正是聖誕時節，一樓進門便有以行李吊牌打造的聖誕樹，獨特又具代表性，加上充滿歡樂氣氛、以旋轉木馬為靈感的各式動物裝飾，彷彿置身華麗歡樂的嘉年華會。

▲LV在台北SOGO復興店的專門店改裝後重新開幕。（圖／品牌提供，以下同）



▲一樓旅行主題區。



▲二樓男士專區。



▲三樓女士服裝區、貴賓室。

改裝重新開幕的LV台北SOGO復興店，3層的空間佔地共158坪，外牆以經典Damier棋盤格紋為靈感，一樓有各式包款、腕錶、香水，二樓為男裝區，溫潤色調的傢俱與藍色牆面對比又很和諧，三樓則為女裝、高級珠寶及貴賓室，一進門可見硬箱塔及凱旋門硬箱，編織皮革牆面、精鋼金屬絲編織網都是特色。每個區域的牆上裝飾著不同藝術家的作品、LV歷史掛畫等，成為獨特亮點，逛街的同時也像身處藝廊。

▲台北SOGO復興店獨家商品，Kennel Trunk狗屋硬箱，2,030,000元。



▲台北SOGO復興店獨家商品，Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱，620,000元。

空間處處有話題，獨家商品更是精彩，203萬元的狗屋絕對讓人想親眼看看，男裝藝術總監Pharrell Williams將經典硬箱改為Kennel Trunk狗屋硬箱，可愛的屋子外型，鐫刻LVDogLVRS的金色圖徽，窗花精緻細膩，堪稱寵狗天花板，但光這樣還不夠，骨頭造型的硬箱Bone Trunk內有一個漆面木製托盤，配置兩個食物碗，也能拆卸擺放牽繩或項圈等用品，是一物多用的設計。

▲台北SOGO復興店獨家商品，Capucines Nano包，以水晶鑲綴搭配白色鱷魚皮提把，745,000元。



▲台北SOGO復興店獨家商品，Wallet On Chain Capucines白色小牛皮肩背包，130,000元。

裝飾著超過4500顆水晶的Capucines Nano也是獨家之作，要價74.5萬元，包身以緞面打造，手把和翻蓋採用珍貴的柔軟光澤白色鱷魚皮製成，不用擔心如何收藏，因為這只包配有專門的收納硬箱，能安然置放。

並獨家配以Monogram包款收納硬箱；Wallet On Chain Capucines採用柔軟光滑的小牛皮製成，飾有Monogram花卉圖案磁扣以及三條可拆式鏈條。Wallet On Chain Capucines小牛皮包是另一款限定作品，獨特之處在於3條不用樣式的鍊帶，且都可拆卸隨心搭配，增添使用樂趣。

▲紫水晶色小牛皮Speedy P9 Bandoulière 25，302,000元（左）、橄欖綠色鴕鳥皮Speedy P9 Bandoulière 40，1,160,000元（右）。



▲湖水藍色小牛皮Speedy P9 Bandoulière 40 肩背包，362,000元（左）、瑪瑙粉色小牛皮Speedy P9 Bandoulière 40，362,000元。



▲Be Alma包，80,500元（左）、Noé Trunk PM包 ，110,000元（右）。

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FENDI

FENDI在西班牙馬德里開設了首家店，佔地約70坪，兩層樓的挑高空間，囊括男女裝等各系列商品，店內並以藝術品妝點，結合當地風貌與特色。

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