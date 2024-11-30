VANS出「骨頭鞋」還教你改造　聯手新加坡訂製鞋專家大玩滑板＋龐克風



▲VANS X SBTG將滑板與龐克結合。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

無論你玩不玩滑板，鞋櫃裡都可能有VANS，好穿好搭又能運動，實穿度極高，近期VANS與新加坡藝術家同時也是球鞋訂製品牌SBTG主理人Mark Ong攜手推出聯名系列，骨頭圖案出現在鞋子與服裝上，充分說明滑板與龐克搖滾的連結，Mark Ong不但為了聯名系列兼程來台，還祭出改造配件，11月30日將舉辦工作坊，教大家怎麼把鞋子變得獨一無二。

▲新加坡訂製鞋藝術家Mark Ong來台舉辦一日限定的工作坊。



▲透過簡單的改造，讓聯名鞋變得更獨特。

VANS X SBTG聯名系列已是二度推出，包含服裝與鞋款，除了骨頭圖案貫穿所有商品，在黑白之中加入鮮豔的桃紅也是主軸，包括聯名鞋的鞋墊、雙面穿夾克的其中一面，都是搶眼桃紅，Mark Ong表示：「滑板和龐克搖滾有著不可分割的聯繫，都帶著DIY精神和不完美的美學，這些元素深深吸引了我，並成為我設計的核心；骨頭圖案的靈感源於致敬龐克樂團The Misfits，強調叛逆與個性，也成為我的代表性標誌。」

▲VANS與新加玻訂製鞋藝術家Mark Ong合作推出聯名鞋。（圖／翻攝mr_sabotage IG）



▲在鞋身外側加上印有圖案的防磨皮革，鞋子變得更獨特。（圖／翻攝mr_sabotage IG）

在滑板鞋的外側鞋身上加一片皮革，可以防止摩擦、加強鞋子的耐磨度，這塊皮革也可以單純是裝飾，Mark Ong在皮革片繪製圖案、鞋帶孔加上亮晶晶的釘扣，透過簡單的方法，讓一樣的鞋子變得不一樣，他鼓勵創作，表示每次在工作坊都會看到不同的創意，更直言創作「No rules」（沒有規則），想怎麼做都可以，不要被侷限了。

VANS將於11月30日在誠品西門店舉辦工作坊，只要擁有VANS x SBTG 鞋款就能體驗手作的樂趣，消費還能客製化帆布購物袋，Mark Ong設計了8種圖案，可熱轉印在袋子上，還有抽獎、扭蛋等活動，豐富周末午後。

▲購物滿額可熱轉印購物袋、參加工作坊有機會抽中聯名大學T，並有扭蛋和爆米花等體驗活動。

【更多聯名系列】

COS X Chris Perani

COS攜手加州攝影師Chris Perani推出藝術家聯名膠囊系列，靈感源自Perani的自然攝影作品，像是礦物的紋理或蝴蝶翅膀上閃耀的虹彩鱗片等，造就奧妙獨特的圖案，再透過不同的面料呈現，推出男女裝共24件設計。

alice + olivia X The Beatles

1964年披頭四（The Beatles）在美國舉行首次的巡迴演唱會，今年滿60周年，因此alice + olivia推出了聯名膠囊系列，色彩大膽獨特，並用韻披頭四影像，打造共13件單品，包括洋裝、夾克、襯衫等，展示經典傳奇樂團的藝術風采。