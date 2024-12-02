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林柏宏自曝跑步狼狽怕「嘴巴」不好看　聽饒舌樂、穿adidas新鞋備戰馬拉松

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記者林明瑋／台北報導

林柏宏為了參加12月14日舉辦的台北馬拉松最近積極練跑，穿上adidas新款跑鞋Adizero Adios Pro 4，他表示量輕又有推進力，能維持速度穩定且不易疲累，許多人跑步時會聽音樂，林柏宏也一樣，而且常聽饒舌樂，他解釋：「有明顯的節奏感，對腳步是有幫助的。」練跑的過程辛苦，萬一在路上碰到粉絲，他笑言：「常常很狼狽，怕嘴巴、呼吸不好看。」

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲雷理莎（左）與林柏宏一同出席adidas Adizero Adios Pro 4新款跑鞋發表會。（圖／品牌提供，以下同）

和職業跑者雷理莎一起出席adidas Adizero Adios Pro 4新款跑鞋發表會，林柏宏談到將參加台北馬拉松的21公里半馬賽事，希望屆時好好享受，他說：「因為是第一次跑台北馬，我沒有過清晨跑在台北的馬路上，還上橋，所以雖然很努力練習、提升體力，但也一直提醒自己，要好好享受跑步的過程。」不過他還是吐出希望能「破二」（2個小時內完賽），接著笑說：「我請教練在我後面推一下我的腰好了，如果能破二，就突破自己最好的成績了。」

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲林柏宏近期努力練跑，備戰台北馬拉松。（圖／翻攝austinlin27 IG）

雷理莎的心情則是要「跟馬拉松和好」，表示不執著於成績或名次，她說：「我設定的目標跟以往不太一樣，今年在馬拉松上有一點挫折，有一點太在意成績，感覺沒有那麼純粹了，變得和馬拉松有距離、不知道怎麼面對，所以我想重新跟馬拉松和好，好好迎接它。」

林柏宏跑步時會先放空，專注於呼吸、腳步，不想太多事，等跑了一陣子身體開始有律動，才開始思考，他說：「比如會想最近在拍的戲、讀過的劇本、跟某個人的對話等等，反正時間很多嘛，可以慢慢想。」音樂是練跑必備，他會隨機播放，也許剛好某一首很適合跑步的歌就這麼出現了，他說：「會有一種很驚喜的感覺。」

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲adidas Adizero Adios Pro 4「箱根驛傳」配色，靈感來自箱根蘆之湖湖面反射的陽光，與跑者衝刺時的熱血沸騰。

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）
▲adidas Adizero Adios Pro 4從鞋面到中底、大底處處講究，力求輕盈與貼合度，並增強推進力與穩定性。

adidas Adizero系列是指標性跑鞋，今年推出最新的Adizero Adios Pro 4頂級碳纖鞋款，將掌上翹起點精準移至中底60%處，能強化推進力，並搭配全掌雙層Lightstrike Pro中底讓腳感輕盈，大底則強調止滑性能，鞋面使用輕量單向彈性編織網布，結合內置鎖定帶，更貼合雙腳、增加穩定性。

銀與橘紅配色，靈感來自日本代表性的馬拉松接力賽事「箱根驛傳」，呈現箱根蘆之湖湖面反射的陽光，及跑者衝向終點時的熱血沸騰，充滿意涵，林柏宏說：「顏色非常特別，感覺專注、有熱情，而且不太容易跟人家撞鞋。」

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲adidas Adizero Adios Pro 4，7,800元。

【看更多運動鞋】

UNDER ARMOUR

UNDER ARMOUR與CURRY BRAND聯手推出全新CURRY 12系列鞋款，以探索宇宙為主題，共有3種配色，展現Stephen Curry在籃球場上的多重角色，包括灰黑為主色的Curry 12 Wardell Mode，象徵Curry如同銀河系中的暗能量，運動表現無人能及，Curry 12 Shooting Star的銀色用來詮釋Stephen Curry在場上如流星般的自信出手，而Curry 12 Dub Nation則採用勇士隊經典的金藍色調，代表球迷的熱情，以及與球隊的深厚連結。 

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲Curry 12 Wardell Mode，5,280元。

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲Curry 12 Shooting Star，5,280元。

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）
▲Curry 12 Dub Nation，5,280元。

GANNI X New Balance

丹麥品牌GANNI與New Balance再度攜手，將Fresh Foam Trainer運動鞋融入雙方特色，打造出有著截然不同個性的紅黑與銀粉兩款配色，中底採用 Fresh Foam X 技術，外底為橡膠材質，包括內襯、綁帶、鞋墊等都採用100%再生聚酯材料打造，加上雙鞋帶、金屬蝴蝶標誌等細節，並有專屬聯名包裝，處處吸睛。

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲GANNI X New Balance運動鞋，6,900元。

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲GANNI X New Balance運動鞋有許多聯名細節。

►林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有

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關鍵字：

林柏宏, adidas

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