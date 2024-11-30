林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有

記者林明瑋／台北報導

LOUIS VUITTON （路易威登）在台北SOGO復興館開設3層樓專門店，慶祝派對星光熠熠，林柏宏的包包上掛著超可愛的狗掌吊飾，他得意表示「已經賣光了」，陳庭妮聽聞立刻大呼：「為什麼你有！」林柏宏表示原本LV邀他帶愛犬水哥一起出席，但他擔心狗兒難控制，改將行頭借回家讓牠穿戴拍照，不但預告會發水哥的定裝照，還要現場所有人追蹤水哥IG，陳庭妮也說有拍攝需求可以找她的狗狗Chelsea，明星秒變經紀人，愛狗的心情滿溢。

▲陳庭妮穿2025早春斜肩洋裝，相當俏麗，手上的Noé Trunk包110,000元。（圖／品牌提供）



▲陳庭妮俏皮比愛心。（圖／記者黃克翔攝）



▲林柏宏包包上掛著狗掌圖案的吊飾，Speedy P9 25包302,000元。（圖／記者黃克翔攝）



▲狗掌圖案鑰匙扣吊飾，28,600元。（圖／翻攝LV官網）

陳庭妮穿著藍色短洋裝現身，蓬蓬的氣球輪廓相當俏麗，她笑說穿這件洋裝「可吃可喝」，不用擔心吃太飽得縮肚子，「很久沒有穿這麼可愛，以前小時候有很多這種類型的衣服，後來有更多其他嘗試就沒有再穿過，現在再穿回來，『抓住青春的尾巴』。」

由於LV 2025早春男裝，描繪的是城市中時髦遛狗人士的文化，加上店內203萬元的狗屋、62萬元的骨頭造型狗碗都是話題，讓明星們大聊狗經，陳庭妮透露看到狗狗用品雖然偶爾會失心瘋，但大部分情形是理智的，「我會理性地告訴自己不要買，牠不需要這麼多東西，需要的是愛與陪伴」。

▲范少勳很喜歡腳上的鞋。（圖／品牌提供）



▲范少勳以格紋外套搭配短褲。（圖／記者黃克翔攝）

范少勳喜歡狗，也喜歡被形容是「犬系男子」，家中的狗兒備受疼愛，他笑說：「我家狗狗吃得比我還好，我媽會給牠們吃酪梨、小黃瓜，很注重飲食。」談到身上的服裝，他表示很喜歡鞋子，搭配的襪子設計也很有趣，兩側裝飾著小口袋，他說：「出門遛狗可以放小零食，狗狗會跟在你的腳邊。」

▲錢裕揚過去在美國演出戲劇，現在有較多時間在台灣發展。（圖／品牌提供）



▲錢裕揚拿的Speedy P9 40小牛包，362,000元。（圖／記者黃克翔攝）

在好萊塢發展、近期將一部分重心移回台灣的錢裕揚，是前外交部長錢復的孫子，蓄著鬍子很有個性，他透露喜歡這樣的造型，是自己最自然的樣子，「大概17歲就開始留了，不過工作的時候有需求我會剃」。台北家中養了迷你雪納瑞Coby，只要回台就會用心陪伴、帶牠出門蹓躂，「講到『walk』牠就會很開心」。若人在美國，錢裕揚笑說：「我會逼爸爸媽媽每天拍牠給我看。」

▲林柏宏覺得LV硬箱狗屋很可愛，笑言愛犬水哥若住進去，一定會搞破壞。（圖／品牌提供）

林柏宏愛犬「水哥」IG有1.5萬粉絲，顯然是蓄勢待發的小網紅，林柏宏努力為牠增粉，愛子心情溢於言表，他表示買了很多玩具給水哥，經紀人則買了很多衣服，他說：「玩具大概有幾十個，有一個放玩具的箱子，牠每天都會把東西全部翻出來，我每天要收。」他無奈笑說：「我媽建議我，教水哥自己把玩具收回去，真的像在養一個小孩。」

▲韋禮安穿LV 2025早春的針織衫與滑板牛仔褲出席派對，衣53,000元、褲73,500。（圖／品牌提供）



▲韋禮安拿Keepall 25包，87,000元、吊飾34,000元。（圖／記者黃克翔攝）

韋禮安、郭雪芙則都養貓，在眾多狗派嘉賓中成為難得少數，提到LV的狗屋，韋禮安覺得是很不錯的想法，心愛的貓咪最近才住院兩周，他笑說盡量不要看帳單，「付出很多心力，還好尿道阻塞的問題解決了」。

▲郭雪芙透露很喜歡LV珠寶，Scott盒子包109,000元。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙在LV SOGO復興館的店內女裝區，身旁為硬箱塔與凱旋門硬箱。（圖／品牌提供）



▲隋棠穿著2025早春皮革洋裝，表示很喜歡手上的Speedy Trunk 20包，包106,000元。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）



▲章廣辰與現場粉絲開心互動。（圖／記者黃克翔攝）



▲章廣辰穿2025早春系列男裝，包362,000元。（圖／品牌提供）



▲施柏宇穿2025早春系列男裝，包302,000元。（圖／品牌提供）



▲施柏宇出席LV新店開幕派對。（圖／記者黃克翔攝）

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FENDI

FENDI在西班牙馬德里開設了首家店，佔地約70坪，兩層樓的挑高空間，囊括男女裝等各系列商品，店內並以藝術品妝點，結合當地風貌與特色。

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