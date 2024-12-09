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周杰倫演唱會服裝超大牌！DIOR量身打造「全球唯一」　外套＋俐落寬褲帥爆

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記者林明瑋／台北報導

這幾天無論有沒有去聽周杰倫演唱會，應該都感受到鋪天蓋地的周杰倫狂熱，一首首金曲、大咖來賓、點歌橋段都是焦點，周杰倫身為DIOR全球品牌代言人，舞台行頭中有兩套是DIOR為他量身打造的「全球唯一」設計，從還沒上市的2025春夏系列延伸而來，而非成衣，果然是哥中之哥等級。

▲周杰倫DIOR。（圖／杰威爾、DIOR提供、翻攝昆凌IG）

▲周杰倫DIOR。（圖／杰威爾、DIOR提供、翻攝昆凌IG）

▲周杰倫演唱會中穿DIOR專為他打造的酒紅色西裝，搭配DIOR項鍊、B33運動鞋。（圖／杰威爾提供，以下同）

DIOR為周杰倫訂製的服裝，以2025年2月上市的春夏系列為基礎創作，酒紅色西裝借鏡聖羅蘭先生（Yves Saint-Laurent）1958年為DIOR設計但未製作的外套草圖，加以變化，延續原作的平順衣領，將上寬下窄的剪裁改為圓形量體的寬鬆剪裁，但仍可見腰線，並加上寬褲成為套裝，再搭配頸鍊、B33運動鞋，不累贅又有特色。

▲周杰倫DIOR。（圖／杰威爾、DIOR提供、翻攝昆凌IG）

▲周杰倫DIOR。（圖／杰威爾、DIOR提供、翻攝昆凌IG）

▲周杰倫穿的駝色套裝自DIOR 2025夏季男裝系列延伸而來。

另一套駝色服裝，同樣取材2025夏季男裝系列，將工作服剪裁結合女性高級訂製服工藝，夾克內搭印有Christian Dior Couture字樣的黑色T恤，下襬長於外套製造層次，同色系的寬褲是近期男裝很受歡迎的輪廓，穿起來俐落又有型。

▲周杰倫DIOR。（圖／杰威爾、DIOR提供、翻攝昆凌IG）

▲周杰倫DIOR。（圖／杰威爾、DIOR提供、翻攝昆凌IG）

▲周杰倫穿的Christian Dior Couture黑色T恤與B33運動鞋。（圖／品牌提供）

周杰倫除了DIOR支持，同時也是帝舵表（TUDOR）代言人，太座昆凌則是CHANEL（香奈兒）品牌大使，夫妻倆各擁一片天。

▲周杰倫DIOR。（圖／杰威爾、DIOR提供、翻攝昆凌IG）

▲昆凌在倫敦街頭，背著香奈兒最新的2025渡假系列「香皂包」。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲周杰倫DIOR。（圖／杰威爾、DIOR提供、翻攝昆凌IG）
▲昆凌是香奈兒品牌大使。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

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關鍵字：

周杰倫, DIOR

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