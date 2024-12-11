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聞得到雪地冷杉香！5款「聖誕蠟燭」推薦　讓過節超有氣氛

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

聖誕節即將到來，若在家能聞到雪地、聖誕樹的味道，絕對能讓節日變得更有氣氛，盤點5款冬日木質芳香調蠟燭，一起來了解！

▲▼聖誕蠟燭。（圖／品牌提供）

▲diptyque 2024 限量聖誕冷杉倒數餐燭，5,300元。

聖誕節直接就會聯想到冷杉香，diptyque直接推出冬日冷杉造型的倒數香氛蠟燭，由一千克香蠟塑造而成，以北歐傳統為靈感，燭身搭配金色數字編號，每日點燃一個號碼，直至完成節日倒數。

▲▼聖誕蠟燭。（圖／品牌提供）

▲bamford 冷杉尤加利限量香氛蠟燭，140g，2,100元。

這款冷杉尤加利香氛的木質芳香調，融合了青綠新鮮的冷杉樹、尤加利和樟腦香氣，並帶有杜松略為強烈、清冽清爽的香氣，彷彿一座綠幽森林中聞得淡淡乾爽的松針香。末了停駐在蓬鬆柔軟的喀什米爾和淡淡的廣藿香氣息，就連燭杯設計也有聖誕節慶感。

▲▼聖誕蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Maison Margiela 限定松間落雪香氛蠟燭，165g ，2,900元。

以氣味重現冬日黃昏漫步林間的靜謐記憶，將落雪松木的氣息化為嗅覺體驗，微涼的空氣中充盈著清新的松針香，與尤加利的薄荷涼意交織，如雪花輕輕落於松針之上，為密林披上一層晶瑩銀裝，靜謐而深邃。

▲▼聖誕蠟燭。（圖／品牌提供）

▲VANA 季節限定芬蘭聖誕村香氛蠟燭，210g，1,080元。

前調的黑醋栗清冽香氣首先輕拂過心頭，猶如雪地上初綻的花朵；隨後，肉桂的溫熱辛香氣息散開，像是在壁爐旁啜飲杯中熱飲；最後焦糖的柔軟甜香和零陵香豆的沉靜木質基調相交織，緩緩流淌，釋放出冬日和煦的基調。

▲▼聖誕蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 璀璨復古派對-松木與桉樹香氛工藝蠟燭，200g，2,850元。

彷如佳節早晨的香氣，充滿朝氣的松木和令人心曠神怡的桉樹，清新幽靜而充滿治癒感，彷彿漫步在冬日森林中，伴隨而來的肉桂與小荳蔻，一抹辛香是冬季佳節系列裡香氣的精髓，療癒而溫暖沉澱一年以來的紛擾的心緒。

關鍵字：

聖誕節, 蠟燭, 冬季, 香氛, 木質

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