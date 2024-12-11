麻油雞、薑母鴨越吃越胖！冬季養身講求「清補」多吃6類食材更好

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

冬至即將到來，寒流帶來驟降的氣溫，不少人開始進補以增強體力和抵禦嚴寒。屈臣氏藥師提醒，冬令進補固然重要，但若方法不當可能適得其反，也特別針對「冬至養生」提出三大法則，在寒冬中也能維持健康。

Tips 1：冬至進補不過頭暖身無負擔 吃湯圓也有消化攻略



嚴冬來臨，許多人會趁著冬至時節進補，但補充養分應根據個人體質和健康狀況調整，為了補身子就狂吃麻油雞、薑母鴨、羊肉爐，容易在不知不覺中吃下高油脂、高熱量的食物，導致越補越上火、消化不良或體重上升。以中醫的觀點來說，冬至適合「平補」、「清補」，可以食用如蘿蔔、山藥、薑片、大棗、枸杞、杜仲等溫補食材，並多吃蔬果，攝取膳食纖維，促進身體正常循環代謝。

此外，冬至難免跟著習俗應景來碗熱呼呼的湯圓，但湯圓由糯米製作而成，不容易消化，尤其對於家中長者與孩童來說更需注意，因此吃湯圓前後不妨多攝取鳳梨、木瓜或奇異果等含「酵素」類的水果，也可藉由補充益生菌，維持消化道機能健康。

Tips 2：和緩運動減少身體劇烈溫差 關鍵保養防受傷



冬天氣溫較低容易讓人發懶，但仍應規律運動才能維持身體機能與促進循環，不過冬天運動需要更有技巧，建議減少進行揮汗如雨的運動，改以緩和的運動為主，例如散步、健走，或室內的瑜珈或伸展操等，避免「耗陽氣」也減少身體劇烈溫差。而天冷時運動務必注意做好活動前的暖身與關鍵保健以防受傷，將暖身時間拉長比夏天時多5至10分鐘之外，也可透過日常補充關鍵保健品，如軟骨素、葡萄糖胺、非變形二型膠原蛋白等，補足行動所需的營養，此外，更可以藉由攝取高濃度EPA的魚油產品，加強代謝循環與運動後的恢復、增強體力，讓冬天的運動事半功倍。

Tips 3：遠離天冷疲憊感 早臥晚起養精氣



除了食補和保持運動之外，日常作息也是冬至養生的一大重點。冬至是一整年裡黑夜最長、日照最短的日子，中醫認為此時應順應自然，起居可遵循《內經》主張的「早臥晚起」，確保擁有充足睡眠時間、少熬夜。此外，冬季氣候濕冷加上日照不足，不僅身體循環容易受影響，也容易較沒精神、情緒低弱，甚至失眠，因此除了確保有充足睡眠，也建議多到戶外曬太陽、洗熱水澡，或透過攝取GABA或芝麻素等營養，幫助舒緩放鬆、安穩入睡。