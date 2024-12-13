霹靂舞高手孫振Seiko上手　期許和代言人大谷翔平一樣狂

▲霹靂舞好手孫振戴Seiko 5 Sports在台70周年紀念腕錶SSK044K1，17,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

代表台灣參加2024巴黎奧運霹靂舞大賽的孫振，近期行程滿檔，每周末都有活動，還要忙教課與練舞，體認到如何安排與掌握生活的每一刻是成為成熟男人的課題，而Seiko錶恰好出現在他的人生中，戴上品牌慶祝在台70周年推出的Seiko 5 Sports金牌潮流GMT機械限定腕錶SSK044K1，他表示一方面很帥，但更重要是養成注意時間的習慣，他認為掌控好時間才有自由，且旅美棒球好手大谷翔平也是戴Seiko，期許自己能和他一樣狂。





▲Seiko 5 Sports在台70周年紀念腕錶SSK044K1的金色設計，呼應過往的輝煌歲月。

孫振所戴的Seiko 5 Sports金牌潮流GMT機械限定腕錶，面盤、錶冠與錶圈外圍的鋸齒以金色裝飾，呼應品牌在台70年的輝煌歷程以及對未來的期許，整只錶的設計承襲Seiko 5 Sports經典元素，包括立體感的雙向旋轉錶圈、時標和指針樣式、五排鍊帶，特別是雙色錶圈搭配GMT指針，讓人一眼就能辨別兩地時間，限量500只，品牌還特別準備小驚喜 ，凡於指定店家購買此款新錶，即贈日本插畫家塗鴉設計的尼龍錶帶。





▲凡於指定店家購買Seiko 5 Sports在台70周年紀念腕錶SSK044K1，即贈日本插畫家塗鴉設計的尼龍錶帶。

對孫振而言不僅Seiko腕錶重要，經常旅行的他也重視行李箱的品質，他使用瑞士刀著稱的品牌Victorinox行李箱得心應手，再入手一個灰色登機箱，成為他短程出國比賽的好夥伴，特別在箱子旁秀舞技留影，相當吸睛。





▲孫振入手Victorinox灰色行李箱，在箱子旁秀舞技。（圖／翻攝quake_chan IG）