Grand Seiko和紙紋路面盤細膩優雅　配GMT紅指針吸睛

▲Grand Seiko亞洲限定腕錶SBGJ283，限量150只，240,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko致力於推廣日本美學與文化，將工坊所在地岩手縣的四季美景納入錶款設計之外，近期也融入自2014年12月15日榮獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為無形世界文化遺產的日本和紙工藝（washi）精髓，推出限量150只的亞洲限定款SBGJ283腕錶，職人於米白色面盤上精心打造細膩圖紋，巧妙呈現和紙的質感，呼應古老工藝之美。





▲Grand Seiko亞洲限定腕錶SBGJ283的米白色面盤細膩圖紋，靈感源自於和紙。

靈感源自於和紙的Grand Seiko亞洲款SBGJ283，以Ever Brilliant Steel白鋼材質製成，搭載每天誤差+5至-3秒的高精準度9S86機芯，具有GMT時區功能，GMT指針特別以紅色表示，於米白色和紙圖案的面盤上相當搶眼，讓佩戴者能輕鬆閱讀時間。





▲CITIZEN象徵鳥的AQ4106-00W腕錶的棕褐色土佐和紙面盤呈現箭矢尾端鷹羽樣式的「矢羽根」紋路，128,000元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN高端錶款The CITIZEN系列4款花、鳥、風、月為主題的Cal.A060光動能高精準萬年曆限量款腕錶，則採用已有千年歷史、平安時代開始發展的日本高知縣所產的「土佐和紙」製作面盤，不僅呈現日式傳統紋路，其輕薄高透光及質地強韌的特性，也與品牌光動能技術完美契合。當中象徵鳥的AQ4106-00W腕錶選棕褐色土佐和紙，於面盤上展現如箭矢尾端鷹羽樣式的「矢羽根」紋路，搭配面盤6時方向的The CITIZEN老鷹標誌與品牌獨家電鍍色Sakura pink櫻花粉紅金錶殼，凸顯老鷹高貴霸氣的英姿。

