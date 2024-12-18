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MIDO玩X光透視　錶面秀機芯圖案、暗夜發光也清晰

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▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO限量999只的Multifort Mechanical先鋒系列限量機械腕錶，53,500元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）慶祝旗下Multifort系列90周年，以X光為設計概念，推出限量999只的Multifort Mechanical先鋒系列限量機械腕錶，特色是以白色Super-LumiNova®夜光塗層於面盤描繪出機芯各部件的輪廓，包括3時方向的小卷車與1時位置的大卷車，呈現深邃炭灰色螺旋視覺效果，而棘爪與擺輪游絲則以霧黑色裝飾，令人驚喜的是在暗處會發出藍色與橘色的夜光讓機芯零件輪廓與時間顯示一目了然。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort Mechanical先鋒系列限量錶，搭配炭灰色錶盤與白色Super-LumiNova®夜光塗層，夜晚會綻放藍色與橘色光芒。

MIDO猶如X光透視錶內機芯的Multifort Mechanical先鋒系列限量機械腕錶，除了面盤上機芯圖案，從透明後底蓋還可欣賞手動上鍊機芯與面盤圖案對應的巧妙。隨錶附棕色皮錶帶、不鏽鋼鍊帶、飾以夜光白線的黑色織物錶帶等3款錶帶，可隨穿搭與場合輕鬆轉換錶款風格。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort Mechanical先鋒系列限量錶附棕色皮錶帶、不鏽鋼錶鍊及飾有夜光白線的黑色織物錶帶。

Hamilton歡慶由馬修麥康納、安海瑟威、潔西卡雀絲坦及米高肯恩主演的電影《星際效應》上映10周年，再推錶徑38 mm的精鋼鍊帶款與白色面盤皮帶款的Khaki Field Murph「墨菲錶」，起因是潔西卡雀斯坦在電影中飾演Murphy Cooper，戴著Hamilton 42mm卡其陸戰系列自動腕錶，The Murph墨菲錶的名號不脛而走，成為品牌代表作之一，新作融合20世紀前期黑白電影的概念，推出黑與白色錶款。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton Khaki Field Murph精鋼練帶腕錶38 mm，33,500元。（圖／Hamilton提供，以下同）

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton慶祝《星際效應》上映10周年，推出Hamilton Khaki Field Murph白色面盤腕錶38 mm，30,500元。

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關鍵字：

MIDO, 美度表, Hamilton, 漢米爾頓

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