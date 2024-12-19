CITIZEN光動能衛星對時錶內外升級　星際面盤閃爍吸睛

▲CITIZEN Satellite Wave X 腕錶CC3097-52L面盤呈現星際閃爍景致，52,800元。（圖／CITIZEN提供）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於2014年發表光動能衛星對時腕錶Satellite Wave F100，比2011年發佈全球首款光動能衛星對時腕錶接收衛星信號的速度更快，從6秒縮短至3秒，且更精確也更節能，革命性突破別具歷史意義，品牌於2024年末之際打造10周年紀念錶Satellite Wave X限定款腕錶，搭載升級版的光動能GPS衛星對時F150機芯，通過接收GPS人造衛星發射的位置數據和時間訊號，讓腕錶時刻顯示正確的時間和日期。





▲CITIZEN黑色款Satellite Wave X 腕錶CC3097-52E，52,800元。

承襲前一代錶款取自人造衛星外觀的設計，CITIZEN新作Satellite Wave X限定款腕錶，錶殼四角經過微調呈現更銳利的視覺效果，斜面一路延伸至鍊帶展現流線感，也讓人聯想到人造衛星的太陽能板，而面盤周圍雕塑出立體階梯效果，中央則以噴墨印刷創造出星際閃爍的景致，共有黑與藍色面盤兩款，台灣各限量100只。





▲Seiko Astron GPS Solar雙時區計時腕錶錶SSH155J1，99,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko今年贏得日本Good Design Award頒發年度優秀設計獎的Seiko Astron GPS Solar雙時區計時腕錶，也在機芯與質感做全面提升，搭載全新5X83機芯，具有雙時區顯示功能外，還新增了1/20秒的計時功能，位於6時位置的小錶盤平時會顯示第二時區，但在計時功能時則會切換為計時腕錶，此外，新機芯大幅縮短了時區轉換功能所需的時間，並提高了充電效率，符合忙碌的都會人士需求。

