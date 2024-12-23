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營養師曝吃櫻桃好處　改善「睡眠品質」有絕佳效果

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▲▼營養師曝吃櫻桃好處　改善「睡眠品質」超有感 。（圖／Unsplash）

▲櫻桃具有養顏美容功效。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冬季除了草莓，鮮紅欲滴的櫻桃也很受歡迎，櫻桃含有豐富的植化素，不僅有抗發炎功效，對養顏美容和提亮膚色也很有幫助，營養師高敏敏也分享吃櫻桃的好處，同時也為大家解惑，櫻桃含鐵量並不如想像豐富，建議補充紅肉、海鮮較為管用。

▲▼營養師曝吃櫻桃好處　改善「睡眠品質」超有感 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#抗癌抗炎

含天然植化素，像是花青素、槲皮素、鞣花酸，可協助對抗自由基、幫助抗癌抗發炎。

#眼睛健康

櫻桃含有豐富維生素A和花青素，能幫助維持夜間視野、維持眼部健康。

#養顏美容

櫻桃中的鞣花酸、花青素、維生素可以幫助皮膚亮白，同時抑制黑色素生長。

#調節血壓

櫻桃中含有礦物質鉀，可以幫助調整血壓、維護心血管健康。

#幫助順暢

內含豐富膳食纖維幫助排便，同時維持消化道健康。

#提升睡眠品質

櫻桃含有天然褪黑激素，可以幫助入眠，進一步提升睡眠品質。

▲▼營養師曝吃櫻桃好處　改善「睡眠品質」超有感 。（圖／Unsplash）

▲牛肉含有豐富鐵質。

營養師高敏敏也提醒，櫻桃因為含果糖含量較高，建議每天攝取2-3份就好（30顆以內），她同時也為大家解惑，一般人都認為多吃櫻桃可以補血，但其實每100克的櫻桃只有0.2毫克的鐵，若想要補鐵，建議還是從紅肉、紫菜、海鮮下手較佳。

關鍵字：

水果, 櫻桃, 營養, 健康, 睡眠

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