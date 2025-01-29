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拜年4種水果當伴手最討喜　諧音超吉利

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▲▼營養師教你吃水果「正確時機」 。（圖／Unsplash）

▲過年去親友家拜訪，選水果有學問，小心別踩雷。（圖／unsplash、pakutaso，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

春節假期又到去親戚家互相拜年的時候，為了不失禮，當然要帶些伴手禮，送水果是最適宜的安全牌，健康能吃又不佔空間，加上有些水果諧音吉利，超適合送禮，這4種水果不但營養價值高，也很討喜。

蘋果
諧音「平平安安」的蘋果，口味受到大人小孩普遍喜愛，且紅色的外觀在春節也很應景。

▲水果。（圖／unsplash）

▲蘋果禮盒適合過年送禮。

柑橘與水梨
柑橘類與水梨類，有「大吉大利」的意思，而且柑橘產品種類多，很方便購買，加上金色外觀象徵發大財，送禮超安全。

▲水果。（圖／unsplash）

▲柑橘大吉大利。

鳳梨
鳳梨台語諧音為「旺來」，也有興旺之意，是大家心中都有的默契，自然也會很容易接受，而同柑橘般金色的外皮，如同黃金萬兩，很有福氣的一品。

▲水果。（圖／unsplash）

▲鳳梨有旺來之意。

棗子
棗子的吉利諧音是「找到幸福」，不會太甜易入口，加上也能解釋成「早生貴子」之意，很適合送給單身與新婚的親友。

▲各類棗子也很適合拜年。（圖／翻攝自維基百科）

此外，現正當季的櫻桃與草莓，因顏色都是喜氣的紅色，加上價格高，小小一盒好攜帶也不會失面子，也是新春送禮的熱門水果商品。

關鍵字：

水果, 春節, 拜年, 送禮, 健康

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