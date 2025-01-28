紅包必買保養推薦！「不斷回購霜」保濕加倍、質地更輕

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

拿到年終或過年紅包想要買心儀的禮物，甚至想入手第一個專櫃夢幻逸品，讓自己的肌膚有全面性升級感，以下三大專櫃頂尖的科研好物，想要膚況有感細嫩，絕對是首選。

＃Kiehl’s契爾氏 冰河舒敏修護霜，50ml、售價1600元

契爾氏文青質感形象很受年輕粉絲喜愛，旗下冰河舒敏修護霜更是很多人愛用不斷回購的好物，最近更是在質地與效果全面升級，冰河醣蛋白、神經醯胺PRO、角鯊烷三重明星成分為肌膚迅速帶來超強保濕力，同時不添加酒精、香精以及PARABEN防腐劑，敏感肌也能輕鬆使用。

＃KANEBO 肌底調和循環精華，60ml、售價4600元

KANEBO在科研部分一直都有很強的基底，近年在保養上也重新啟動，打造更年輕質感的形象，才剛剛推出的肌底調和循環精華，上市立刻被櫻花妹搶光，台日上市首月超過萬瓶，細緻水潤的質地快速就能吸收，肌膚有感飽滿澎潤，甚至可以幫助後續保養更快吸收，上下不對稱的圓形瓶身，質感藝術氛圍拉滿。

＃雪花秀 滋陰蔘縮時修護安瓶，20g、售價4380元

可以說是將雪花秀頂級人蔘科研濃縮於小小瓶身的滋陰蔘縮時修護安瓶，利用6000倍濃縮人蔘修護能量「肌因蔘」，搭配珍稀人蔘果活萃，可以最大能量幫助肌膚滋養潤澤，水感質地就像是肌膚專屬高濃度人蔘飲，一抹可以迅速提供滿滿能量，就像是立刻充飽電一樣，迅速綻放澎潤飽滿。