fb ig video ETtoday search mobile

紅包必買保養推薦！「不斷回購霜」保濕加倍、質地更輕

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

拿到年終或過年紅包想要買心儀的禮物，甚至想入手第一個專櫃夢幻逸品，讓自己的肌膚有全面性升級感，以下三大專櫃頂尖的科研好物，想要膚況有感細嫩，絕對是首選。

＃Kiehl’s契爾氏 冰河舒敏修護霜，50ml、售價1600元

Kiehl’s,契爾氏,KANEBO,雪花秀,保養,。（圖／品牌提供）

契爾氏文青質感形象很受年輕粉絲喜愛，旗下冰河舒敏修護霜更是很多人愛用不斷回購的好物，最近更是在質地與效果全面升級，冰河醣蛋白、神經醯胺PRO、角鯊烷三重明星成分為肌膚迅速帶來超強保濕力，同時不添加酒精、香精以及PARABEN防腐劑，敏感肌也能輕鬆使用。

＃KANEBO 肌底調和循環精華，60ml、售價4600元

Kiehl’s,契爾氏,KANEBO,雪花秀,保養,。（圖／品牌提供）

KANEBO在科研部分一直都有很強的基底，近年在保養上也重新啟動，打造更年輕質感的形象，才剛剛推出的肌底調和循環精華，上市立刻被櫻花妹搶光，台日上市首月超過萬瓶，細緻水潤的質地快速就能吸收，肌膚有感飽滿澎潤，甚至可以幫助後續保養更快吸收，上下不對稱的圓形瓶身，質感藝術氛圍拉滿。

＃雪花秀 滋陰蔘縮時修護安瓶，20g、售價4380元

Kiehl’s,契爾氏,KANEBO,雪花秀,保養,。（圖／品牌提供）

可以說是將雪花秀頂級人蔘科研濃縮於小小瓶身的滋陰蔘縮時修護安瓶，利用6000倍濃縮人蔘修護能量「肌因蔘」，搭配珍稀人蔘果活萃，可以最大能量幫助肌膚滋養潤澤，水感質地就像是肌膚專屬高濃度人蔘飲，一抹可以迅速提供滿滿能量，就像是立刻充飽電一樣，迅速綻放澎潤飽滿。

►7天為一個循環！日本超夯「一周護膚法」必學　打造透亮好膚質

►髮量越來越少？「5款養髮液」推薦　每天用超有感

關鍵字：

Kiehl’s, 契爾氏, KANEBO, 雪花秀, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈

過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈

初一到初五禁忌小百科　「這一天」千萬別罵人 智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜 拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運 執杯大師列出4款易飲酒款　和朋友聚會自在喝 「鎖吻棒」一整天持妝不掉色！加了維他命E養護細嫩唇 《魷魚遊戲2》朴成焄私下其實是隱藏版潮男！最愛Supreme、Stüssy 金價走高新年金飾照買　財神不倒翁太可愛、蛇紋手環吐時髦酷味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面