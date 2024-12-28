趙薇遭封殺3年精品代言掛蛋　宣布離婚切割負債前夫

▲趙薇遭大陸官方封殺前是FENDI代言人。（圖／翻攝趙薇微博）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星「小燕子」趙薇日前在微博發文悼念一手捧紅她的恩師瓊瑤，是她3年前遭中國官方封殺後首次更新微博，讓粉絲驚訝她是否將逐步回到公眾眼前，不料緊接又傳出她的富商老公黃有龍在香港被一間創投公司追債約32億元，歷年在香港背債總計近45億元台幣，壞消息還沒完，今（28日）她在微博宣布已離婚多年，關於黃有龍的一切事件與報導都與她無關，正式與前夫劃清界線。種種負面傳聞對她影響甚鉅，本來是時尚圈紅人的她，精品代言全部「掛蛋」。

趙薇與前夫黃有龍曾在商場呼風喚雨，一度成為阿里巴巴影業第二大股東，擁有法國酒莊、名下有多間公司，但2017年起負面消息頻傳，遭大陸官方開罰，還被上海證交所認定5年內不適合擔任上市公司董事、監事，近3年兩人更形同被官方封殺，完全噤聲。





▲趙薇2021年為FENDI拍攝的形象照，當時狀態極好。（圖／翻攝趙薇微博）

2020年7月義大利時尚品牌FENDI簽下趙薇當代言人，2021年邀她看秀、拍形象照、出席大型活動，未料當年「出事了」，她再也沒有於時尚場合曝光，今她宣布已離婚多年，與黃有龍徹底切割，是否是復出攢錢的第一步，外界都很關注。