2萬元LV撲克牌有專屬包包　Tiffany 25萬元雙陸棋小部件都是精品級

▲LV 以美國西部人物圖案為設計主題的Card Game Box撲克牌組，18,600元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年與親友團聚，少不了一起玩鋪克牌、桌遊共度歡樂時光，精品品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）、Tiffany & Co.分別推出撲克牌組與棋組，融入品牌經典元素的高質感設計，送禮自用兩相宜，LV還特別推出方便旅行攜帶的Monogram Flower Tile撲克牌連收納包，撲克牌背面印上時裝系列的特色圖案，搭配塗層帆布與皮革製成的Lagoon藍色收納包，吸睛度百分百。





▲旅行方便攜帶的LV Monogram Flower Tile撲克牌連收納包，21,900元。

LV另一套撲克牌組Card Game Box，則以2024秋冬男裝時的前衛圖案為靈感，精美盒子綴有紅色及黑色Damier Buffalo印花圖案，內含的兩副撲克牌的每張紙牌均以美國西部人物為主角；此外，LV已故男裝創意總監Virgil Abloh生前常採用的棋盤主題，則催生出Chess Game棋組，烏木及黃楊木製成的棋子飾有LV Initials標誌及Monogram花卉圖案，對弈時可把透明棋盤移開，放置於Damier圖案的皮箱上，創造猶如飄浮在空中的效果。





▲LV採用烏木及黃楊木製成棋子的Chess Game棋組，149,000元。

喜愛雙陸棋的人也有精品級選擇，Tiffany推出254,000元Tiffany Facets Tiffany Blue Nappa皮革雙陸棋套裝，內含一個Tiffany Blue皮革製的寶石刻面手提箱、一個楓木棋盤、標記、兩個骰盅、四顆骰子和一把鑰匙，每一個小部件都相當精緻。





▲Tiffany Facets Tiffany Blue Nappa皮革雙陸棋套裝，254,000元。（圖／Tiffany提供）