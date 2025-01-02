PRADA BEAUTY旗艦快閃店開幕！粉絲兩天前就來排隊等ENHYPEN

記者李薇／台北報導、攝影

2025年一開春就迎來精品彩妝PRADA BEAUTY的好消息！去年底才剛剛發表即將登陸台灣，1月2日終於在台北中山商圈打造美妝旗艦店，絕美的PRADA綠躍上快閃店，立刻時尚感飆升，現場擠滿粉絲，甚至兩天前就來排隊，都為了搶見品牌大使、南韓團體ENHYPEN隊長梁禎元、金善禹，人氣超高，想知道首開店有什麼必逛必拿，一次全整理。

【6大必逛亮點】

1.唯我莫測 幻花香境實驗室

是業界首創以AI製作的香水，集結茉莉花非常經典的主要香氣，搭配橙花、義大利香檸，展現出優雅又清爽的氣息，同時更展演出全系列水印私藏的頂級香水系列，以線性香氣呈現一致的味道，沒有前中後調，超市和疊香，打造專屬個人的香味。

2.彩妝／保養體驗區

PRADA BEAUTY的彩妝與保養，延續品牌高級時裝的前衛理念，這次從必買的口紅、護唇膏、粉底液、眼影、保養、刷具等等，全部一次性都可以試用，之前「剩台灣有貨！PRADA登台必掃金泰梨御用色、妙麗香水」內文中，已經為粉絲羅列了各種必買單品與色號，跟著買就對。

3.限定精品印花印製區

從時尚秀場27000種布料中，精選出最受歡迎的彩色圖騰，可以在快閃店直接印製上香水瓶身，打造獨一無二的專屬單品，非常優雅大氣，這在過去也是很少出現在美妝界的訂製服務，絕對是一定要體驗。

4.PRADA CAFE

不只是體驗美妝，現場甚至還提供PRADA CAFE讓人能夠邊走邊逛，只要憑當天快閃店消費就可以免費兌換，超絕美的PRADA綠紙杯，拍照打卡都很好看。

5.幻花泡泡機

只要提前預約登記PRADA BEAUTY快閃店，就可以與幻花泡泡機互動體驗，夾取美妝小禮物，贏得彩妝、香水等小禮物，感受精緻美妝世界。

6.時尚快拍區

在整個體驗完之後，店面更設有時尚快拍區，只要拍照打卡上傳到臉書或IG，並加上#PRADA美妝快閃店標籤，就可以免費體驗限定拍貼機，連地板都是經典黑白棋盤格紋，還可以存取電子檔，輕鬆炫出人生美照。

另外，在PRADA BEAUTY快閃店開幕期間，只要於1月3日至1月20日購買任一香水，即贈PRADA三角標誌訂製收納皮革小包；購買任2品項則可以獲得時尚托特包或是雙層化妝包；單筆消費滿6,500元可以拿到精品三角鏡，全都是限量贈送，搶快才有。1月3日到5日到快閃店領取號碼牌，就可以獲得時尚吊飾、1月6日至20日到快閃店領取號碼牌，就可以兌換精美貼紙。

不只是PRADA BEAUTY的快閃店超好逛，接下來下周也陸續有奢華髮品KÉRASTASE巴黎卡詩、媚比琳等品牌的快閃店面即將登場，值得熱愛美妝的粉絲期待。